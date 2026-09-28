'여에스더♥' 홍혜걸, 영화 '암살자(들)' 작심 비판.."억지 음모론으로 고인 저격"

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[스포츠조선 이게은기자] 의학전문기자 출신 홍혜걸이 영화 '암살자(들)' 논란에 소신을 밝혔다.

27일 홍혜걸은 자신의 페이스북에 "영화 '암살자들'은 불편하다. 아직 유족도 살아있는데 억지 음모론으로 인구 절반이 존경 내지 인정하는 고인을 모독하는 게 옳은가. 역지사지로 생각하면 쉽다. 자기 진영엔 절대 허용되지 않을 각본도 반대 진영으로 오면 예술이 추구하는 허구라며 찬양한다. 내로남불"이라며 '암살자(들)'을 공개 비판했다.

이어 "25년 갤럽 조사에서 인구 62%가 박정희 대통령은 잘한 게 많다고 평가했다"며 "육영수 여사는 역대 거의 모든 조사에서 한국인이 가장 좋아하는 영부인으로 손꼽히고 있다"라고 덧붙였다.

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'암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담았다. 허진호 감독의 작품으로 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다. 지난 23일 개봉 후 4일 만에 100만 관객을 돌파, 추석 연휴 박스오피스 정상을 지켰다.

영화는 육영수 여사 저격 사건을 영화적 상상력으로 재구성했는데 여기에서 역사 왜곡 논란도 일었다. 당시 특별수사본부는 '조총련'(재일본조선인총연합회)에 포섭된 문세광이 북한 공작지도원으로부터 저격 지령을 받았다고 발표했고 문세광은 사형에 처해졌다. 그런데 영화는 사건 배후에 공범의 가능성, 정권의 개입 여지를 암시하며 재구성했다.

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주진우 국민의힘 의원도 27일 페이스북에 "'암살자(들)'은 육영수 여사를 암살한 사건의 배후가 북한이 아니라 박정희 전 대통령인 것처럼 왜곡했다. 영화적 상상력이 아니라 유족의 가슴을 미어지게 하는 패륜적 범죄"라며 비판했다.

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joyjoy90@sportschosun.com