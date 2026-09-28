'김무열 아들' 아니랄까 봐…4살에 길쭉한 팔다리 '벌써 훈남美'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김무열과 윤승아의 아들 김원(4) 군이 훌쩍 자란 근황으로 시선을 모았다. 얼굴을 모두 공개하지 않았지만 길쭉하게 뻗은 팔다리와 또렷하게 드러난 이목구비만으로도 벌써부터 남다른 비주얼이 느껴졌다.

최근 윤승아는 자신의 SNS와 유튜브 채널 '승아로운'을 통해 아들과 함께하는 일상을 공개했다.

공개된 모습에서 원 군은 어린 나이가 믿기지 않을 만큼 길게 뻗은 팔과 다리로 눈길을 끌었다. 특히 해변을 뛰어다니거나 집 안에서 움직이는 모습에서는 또래보다 훤칠한 체형이 돋보였다.

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최근에는 아빠 김무열의 운동 자세를 그대로 따라하는 모습까지 포착됐다. 윤승아는 아들이 카펫 위에서 팔굽혀펴기 자세를 취한 영상을 공개하며 '김무열 푸쉬업'이라고 적어 웃음을 자아냈다. 아빠의 운동 습관까지 그대로 흉내 내는 모습에서 부자의 닮은꼴 면모가 드러났다.

비주얼 역시 엄마 아빠의 장점을 골고루 닮은 모습. 윤승아는 아들의 사생활을 위해 얼굴 전체 공개는 피하고 있지만 영상과 사진에서 살짝 드러나는 오뚝한 콧날과 도톰한 입술, 둥근 얼굴선이 시선을 끈다. 김무열 역시 과거 인터뷰에서 아들이 자신과 윤승아를 "반반 닮았다"고 밝힌 바 있다.

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특히 최근 공개된 영상에서는 원 군이 윤승아 옆에 앉아 엄마의 얼굴을 손으로 감싸고 뽀뽀하는 모습도 담겼다. 한층 또렷해진 이목구비와 길쭉하게 자란 체형이 함께 포착되면서 "벌써 훈남 분위기가 난다"는 반응도 이어졌다.

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김무열과 윤승아는 2015년 결혼해 2023년 6월 결혼 8년 만에 첫 아들을 품에 안았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com