'암살자(들)' 추석 연휴 흥행킹 등극..4일 만에 100만 돌파 싹쓸이→'타짜4' 83만 동원

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 4일 만에 100만 관객을 돌파하며 추석 연휴 흥행킹으로 등극했다. 더불어 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작) 역시 '암살자(들)'과 함께 쌍끌이 흥행을 이어갔다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 28일 오전 7시 기준, 154만6615명의 관객을 동원하며 개봉주 전체 박스오피스 1위를 차지했다. 같은 기간 '타짜4'는 83만3031명을 동원하며 2위를 지켰다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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개봉 4일 만에 누적 관객 수 100만명을 넘어선 데 이어 첫 주 박스오피스 정상을 차지하며 흥행 흐름을 이어간 '암살자(들)'은 '왕과 사는 남자'의 개봉주 스코어를 넘어선 기록을 세웠다. 개봉 직후부터 관객들의 선택이 이어진 '암살자(들)'이 앞으로 어떤 성적을 써 내려갈지 이목이 집중되고 있다.

영화를 관람한 실관람객들의 반응도 뜨겁다. 러닝타임 내내 시선을 붙잡는 몰입도 높은 전개와 유해진, 박해일, 이민호를 비롯한 명품 배우들의 열연, 시대의 질감을 살린 화면과 음악까지 실관람객들의 폭발적인 호평 입소문이 이어지는 가운데, 개봉주 정상에 오른 '암살자(들)'의 다음 행보에 관심이 쏠린다.

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'암살자(들)'과 함께 추석 연휴 2강 구도를 굳힌 '타짜4'는 지난 23일 개봉 이후 청소년관람불가 등급 핸디캡이 있었음에도 불구하고 연일 높은 좌석 판매율을 기록했다. 특히 개봉 전 경쟁 작품들에 비해 낮은 순위에 랭크됐던 예매율은 오히려 높은 현장 예매율로 커버해 실관람객 입소문이 긍정적으로 나고 있음을 증명했다. 연휴 셋째 날에는 약 40만석에 절반 이상을 채우는 52.9%라는 역대급 좌석 판매율로 성인 관객 결집을 수치로 보여줬다. 일반적으로 시장 규모가 확연히 줄어드는 연휴 마지막 날에도 동시기 경쟁작 대비 낮은 드롭율과 높은 좌석 판매율을 기록하며 입소문 물꼬를 텄다는 분석이다.

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개봉 전 다소 약체로 꼽혔던 '타짜4'는 판을 까보니 오히려 조커 카드였음을 보여주며 현재 CGV 골든에그지수 93%를 기록 중이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com