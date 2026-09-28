'암살자(들)' '타짜4' 추석 대전 끝내고 '부활남' 등판..동시기 韓영화 개봉작 예매 1위

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[스포츠조선 조지영 기자] 뜨거웠던 추석 연휴를 뒤로 하고 다가오는 개천절, 한글날 연휴를 겨냥해 출사표를 던진 액션 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남', 백종열 감독, 용필름 제작)가 동시기 한국 영화 개봉작 예매율 1위에 오르며 기세를 보였다.

통쾌한 액션이 선사하는 쾌감과 거침없는 전개로 입소문을 모으고 있는 '부활남'이 개봉을 2일 앞둔 28일 동시기 한국 영화 개봉작 예매율 1위에 오르며 흥행의 신호탄을 쏘아올렸다. 가을 극장가 새로운 흥행 주자의 탄생을 알린 '부활남'은 '암살자(들)'에 이어 한국 영화 흥행 계보를 이어갈 것으로 이목이 집중된다.

특히 추석 연휴에 이어 개천절과 한글날까지 연휴가 이어지며 10월 극장가가 한층 뜨거워질 것으로 예상되는 가운데, 개봉을 앞두고 예매율 상승세에 탄력을 더하고 있는 '부활남'이 올가을 극장가를 사로잡을 새로운 흥행 다크호스로 주목받고 있다. 여기에 SCREENX, 4DX, MX4D 등 영화를 더욱 생생하게 즐길 수 있는 특별관 포맷 역시 예비 관객들 사이 뜨거운 기대를 자아내고 있어 향후 '부활남'의 흥행세에 귀추가 주목된다.

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개봉 전 시사회부터 관객들의 뜨거운 호평이 쏟아지며 '부활남'의 예매 열기에 더욱 힘이 실리고 있다. 죽은 뒤 72시간이 지나면 다시 살아나는 부활 능력자 석환(구교환)이 타인의 마음을 조종하는 블랙(신승호)이 이끄는 정체불명의 무리에게 쫓기며 예측할 수 없는 사건에 휘말리는 이야기가 쉴 틈 없는 재미를 선사하며 높은 만족감을 이끌어내고 있는 것. 뿐만 아니라 묵직한 타격감이 돋보이는 액션부터 박진감 넘치는 추격전과 카체이싱까지, 다채롭게 펼쳐지는 액션 시퀀스로 인해 '극장에서 꼭 즐겨야 하는 영화'로 입소문을 모으고 있다. 시사 관객들은 쉴 틈 없이 펼쳐지는 액션과 배우들의 유쾌한 케미스트리가 빚어내는 오락적 재미에 대한 호평을 쏟아내고 있다.

이처럼 개봉 전부터 폭발적 반응을 얻고 있는 '부활남'은 입소문 열기에 힘입어 올가을 극장가에 강력한 흥행 돌풍을 일으킬 전망이다.

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채용택·김재한 작가의 동명 웹툰을 영화화 한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고 '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com