'아옳이♥' 한의사 김형배 "이혼녀 만날 줄 몰랐다..부모님이 예쁘다고 좋아해"

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[스포츠조선 이게은기자] 아옳이의 연인 한의사 김형배가 아옳이의 이혼에 대한 솔직한 생각과 부모님에게 처음 소개했을 당시 반응을 전했다.

27일 아옳이의 유튜브 채널 '아옳이'에는 '아옳이의 그남자 현주디가 대신 물어봐드립니다. 김형배 나와이씨!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김형배는 아옳이의 이혼이 연애에 걸림돌이 됐냐는 질문에 "사실 이혼녀를 만날 거라는 생각을 한 번도 해본 적이 없다. 싫고 좋다가 아니라 생각 자체를 한 적이 없었는데, 생각을 해야 하는 상황이 됐다"라고 솔직하게 밝혔다.

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이어 "근데 괜찮더라. 아무렇지 않았다. '진하게 연애 한 번 했다' 이 정도로 받아들여졌다. 이혼 후 사람이 위축될 수 있는데 오히려 잘 극복한 모습이 되게 좋아 보였다. 오히려 플러스가 됐다"라고 덧붙였다.

부모님의 반응도 전했다. 김형배는 "부모님이 열애 사실을 기사로 접하면 놀랄 수 있으니, (아옳이가) 먼저 인사를 드렸는데 굉장히 좋아하셨다. 엄마는 (아옳이에게) '내가 본 여자 중에 제일 예쁘다'라고 하셨다"라고 밝혔다. 아옳이는 "'예쁘다'는 말을 20번 들은 것 같다"라며 미소 지었다.

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한편 아옳이는 2018년 사업가 겸 카레이서 서주원과 결혼했지만 2022년 이혼했다. 이후 최근 김형배와 공개 열애를 시작해 화제를 모았다. 아옳이가 다이어트 목적으로 김형배의 한의원을 찾았다가 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com