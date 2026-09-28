손태영, ♥권상우 찍어주느라 바쁜데…11살 딸은 그저 ‘노을 삼매경’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 손태영이 남편 권상우, 딸 리호 양(11)과 함께한 평범하지만 행복한 일상을 공개했다. 노을빛 하늘 아래 가족이 함께 시간을 보내는 모습에서 여유로운 미국 생활이 고스란히 전해졌다.

손태영은 27일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 붉게 물든 저녁 하늘 아래 가족과 함께 외출한 모습이 담겼다. 특히 손태영과 딸 리호로 보이는 두 사람이 나란히 서서 휴대전화로 하늘을 촬영하는 모습이 눈길을 끌었다. 서로 같은 풍경을 바라보며 사진을 남기는 뒷모습에서 다정한 모녀 분위기가 느껴졌다.

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또 다른 사진에는 권상우가 등장했다. 체크무늬 아우터에 후드를 받쳐 입은 편안한 차림의 권상우는 노을 진 하늘을 배경으로 서서 자연스러운 일상 분위기를 자아냈다.

특히 댓글에서는 딸 리호의 성장에도 관심이 쏠렸다. 한 누리꾼은 "리호양 다리가 더 길어졌다"며 훌쩍 자란 모습에 놀라워했고 또 다른 누리꾼은 "하늘이 너무 예쁘다. 상우님도 멋지시고 오늘도 행복하게 건강하게 화이팅"이라며 가족을 응원했다.

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일부 누리꾼은 권상우의 헤어스타일 변화를 언급하며 "머리 잘랐어요? 잘생겼어요"라고 반응했고 가족의 반려견 사진을 향해서도 "나란히 있는 모습 사랑스럽다", "밥도 같이 잘 먹네 귀엽다" 등의 댓글이 달렸다.

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손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희와 딸 리호를 두고 있다. 현재 미국 뉴저지를 오가며 가족과의 일상을 SNS와 유튜브 등을 통해 꾸준히 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com