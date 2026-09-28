안정환, '계약 결혼' 16기 상철 첫날밤 보더니 정색 "노코멘트하겠다" ('계약결혼')

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[스포츠조선 정유나 기자] 남규홍 PD의 신작 '계약결혼'에서 안정환-효연-프로미스나인 이채영이 드디어 공개된 계약결혼 조항에 놀라움을 감추지 못한다.

9월 28일(오늘) 밤 10시 30분 첫 방송되는 KBS Joy?MBC에브리원 '계약결혼'은 결혼을 간절히 원하는 남녀가 계약을 통해 부부의 관계를 미리 경험하고, 그 과정에서 결혼의 의미와 현실적인 파트너십을 확인해 보는 결혼 시뮬레이션 관찰 리얼리티다. '짝짓기 예능 흥행 제조기' 남규홍 PD와 '나는 솔로' 총연출 중인 나상원 PD, 백정훈 PD가 주축이 되어 제작해 기대감을 드높인다.

'계약결혼' 1회에서는 '오늘의 신랑' 시애틀 유교 보이 정환과 베일에 싸인 신부의 첫 만남, 그리고 두 사람이 함께 시작하는 결혼 생활이 펼쳐진다.

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'결혼 참견단'으로 나서는 3MC 안정환, 효연, 이채영은 '시애틀 유교 보이' 정환과 신부가 둘만의 결혼식에서 계약서를 주고받자 "내용을 정확히 보고 싶네"라며 관심을 보인다. 하지만 두 사람이 '계약에 의해 부부가 되면 성실하게 결혼 생활을 한다' 등의 조항을 하나씩 읽어내려던 중 어느 한 조항이 공개되자, 3MC는 입을 다물지 못한 채 "너무 냉정하다" "이건 좀 슬프다"라며 충격을 드러낸다. 첫 만남에 설레어 하던 새신랑 정환 역시 "마음 아플 수도 있겠다"라며 "계약서를 보고 무게감이 느껴졌다"라고 털어놓는다. 모두를 놀라게 한 계약서 조항은 무엇일지, 정환과 신부는 모든 조항을 받아들이고 결혼 생활의 첫발을 뗄 수 있을지 궁금증을 모은다.

안정환은 두 사람이 첫날밤을 준비하는 모습을 지켜보다 새신랑 정환을 향해 "노코멘트하겠다"라는 정색 반응을 보인다. 동물을 좋아하는 정환을 위해 신부가 준비한 선물을 전달하는 과정에서 정환의 과거 모습이 공개된 것. 안정환이 어떤 모습에 굳은 반응을 보인 것일지 관심이 쏠린다.

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그런가 하면 '새신랑' 정환은 신부와의 첫 만남을 돌아보며 "만만하게 못 하겠다. 살짝 쫄았다고 해야 하나"라는 솔직한 심정을 밝힌다. 상대의 말에 단호하게 반응하는 신부의 모습이 인상 깊었다는 것. '시애틀 유교 보이' 정환을 긴장하게 만든 의문의 신부는 누구일지, 설렘과 어색함 속에서 시작된 두 사람의 첫날은 어떻게 흘러갈지 이목을 집중시킨다.

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한편, 대한민국 짝짓기 예능의 한 축을 구축해 온 남규홍 PD가 처음으로 '결혼'이라는 화두를 전면에 내세운 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'은 9월 28일(오늘) 밤 10시 30분 첫 방송된다.

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jyn2011@sportschosun.com