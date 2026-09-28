장재인, '노브라 패션' 언급에 당황 "여자가 시원하게 살면 안되냐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 장재인이 과거 자신의 노브라 패션과 관련한 내용에 솔직한 반응을 보여 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에는 공연을 앞두고 직접 포스터를 만드는 장재인의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상 속 장재인은 "그 어떤 것보다 '슈퍼스타K2' 장재인이 통할 것 같다"라면서 당시 모습을 검색하며 포스터에 사용할 자료를 찾았다.

Advertisement

장재인은 자신의 나무위키 정보도 확인했다. 그러던 중 장재인은 '노브라 패션을 즐겨 입는다'라는 내용을 발견했다. 이를 본 장재인은 당황한 "이런 거 나가냐"라며 웃었다.

그러나 곧 장재인은 "여자가 태어나서 시원하게 살면 안 되냐"라며 자신의 패션을 둘러싼 시선에 크게 개의치 않는 듯한 모습을 보였다.

Advertisement

과거 장재인은 SNS 등을 통해 노브라 스타일의 패션을 여러 차례 선보인 바 있다. 2024년에는 신곡을 홍보하는 과정에서 노브라 차림으로 촬영한 사진을 공개해 화제를 모으기도 했다.

Advertisement

한편, 장재인은 2010년 Mnet '슈퍼스타K2'에 출연해 독특한 음색과 개성 있는 음악 스타일로 주목받았다. 당시 허각, 존박, 강승윤 등과 함께 시즌을 대표하는 참가자로 이름을 알렸으며 이후 싱어송라이터로 꾸준히 음악 활동을 이어왔다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com