'거장' 나홍진에 이창동까지 사로잡은 얼굴..조인성이었기에 '가능한 사랑'

25일 서울 마포 호텔나루 서울 엠갤러리에서 영화 '가능한 사랑' 제작보고회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 조인성. 마포=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 조인성이 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)에 이어 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(이창동 감독, 파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)까지 '거장'들의 선택을 받는 대세 배우로 등극했다.

조인성은 지난 23일 극장 개봉된 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'에서 해고 노동자 부부를 조명하는 다큐멘터리 감독 예지(조여정)의 남편 상우를 연기했다.

'가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문 은사자상(심사위원대상)과 국제영화비평가연맹상을 수상하며 국내 관객뿐만 아니라 글로벌 관객들의 기대를 받은 작품으로, 조인성은 극 중 상우를 연기하며 '가능한 사랑'의 작품성을 견인했다.

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극 중 조인성이 분한 상우는 해고 노동자 호석(설경구)과 완벽하게 대척점에 놓인 인물이다. 호석이 거대 자본의 논리 속에서 희생된 노동자의 얼굴이라면, 상우는 대대로 물려받은 자본을 바탕으로 또 다른 부를 견고하게 축적해 나가는 기득권을 대변한다. 조인성은 이 대비를 입체적으로 살려내며 이창동 감독이 관통하고자 하는 자본과 계급의 묵직한 메시지를 스크린에 구현해냈다.

상우는 겉으로는 호석과 그의 아내 미옥(전도연)에게 호감과 선의를 베푸는 다정한 인물처럼 보이지만, 언뜻 내뱉는 서늘한 대사나 무심한 행동들이 그 선의의 경계를 모호하게 흩트린다. 이에 조인성은 마치 줄타기하듯 경계를 오가는 상우의 결을 과장 없이 담백하게 연기하며 긴장감과 동시에 몰입도를 더하는 활약으로 평단과 대중의 호평을 이끌어냈다.

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특히 조인성은 호석과 미옥, 그리고 예지 등 극과 극의 위치에 놓인 다양한 인물들과 부딪히고 엇갈리는 가운데, 인물의 모호함을 세밀하게 표현해 냈다. 이를 통해 조인성은 연기 내공은 물론, 압도적인 존재감을 드러내며 작품의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.

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무엇보다 조인성은 자본과 노동, 사랑과 탐욕 등 단 하나의 단어로 정의할 수 없는 이창동 감독 특유의 작가주의적 시선을 연기력으로 스크린에 펼쳐냈다. 조인성은 힘을 뺀 자연스러운 연기로 이창동 감독의 깊이감 있는 세계관을 생동감 있게 표현해 배우로서의 진가를 다시 한번 입증해 냈다.

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조인성은 앞서 류승완 감독의 '휴민트', 나홍진 감독의 '호프'에 이어 그리고 이번 이창동 감독의 '가능한 사랑'까지 올해에만 한국을 대표하는 거장들의 신작 세 편으로 연달아 관객들과 만났다. 장르의 색깔도, 서사의 결도, 메시지도 각각 다른 세 개의 작품 속에서 조인성은 압도적인 존재감과 연기력으로 거장들의 선택에 믿음으로 보답했다.

또한 관객들에게는 거장들이 구축한 깊고 견고한 세계를 연결하는 가교로서 완벽한 역할을 하며 '믿고 보는 배우'라는 신뢰를 더욱 공고히 했다. 이처럼 장르 불문 한계 없는 연기 스펙트럼으로 작품의 완성도를 한 차원 높여내는 조인성의 앞으로의 행보에 기대가 모이고 있다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 23일 극장 개봉 후 오는 11월 6일부터 넷플릭스를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com