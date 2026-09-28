'붉은사막', 흥행 넘어 게임성으로…골든 조이스틱 2개 부문 후보

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펄어비스의 '붉은사막 인핸스드(Crimson Desert Enhanced)'가 글로벌 흥행에 이어 세계적인 게임 시상식에서도 이름을 올렸다. 미국과 스팀에서의 판매 성과에 이어 게임의 완성도를 평가하는 부문까지 후보에 오르면서 한국산 신규 IP의 경쟁력을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다.

'붉은사막 인핸스드'는 '골든 조이스틱 어워드 2026(The Golden Joystick Awards 2026)'에서 '올해의 PC 게임(PC Game of the Year)'과 '최고의 사운드트랙(Best Soundtrack)' 등 2개 부문 후보로 선정됐다.

1983년 시작된 골든 조이스틱 어워드는 올해로 44회를 맞았다. 게임 전문 매체와 업계 전문가들이 부문별 후보를 선정하고, 최종 수상작은 전 세계 이용자들의 투표로 결정된다. 올해의 PC 게임은 PC 환경에서의 최적화와 게임플레이를, 최고의 사운드트랙은 게임 음악을 통한 몰입감과 완성도를 주요 기준으로 삼는다.

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특히 '붉은사막 인핸스드'의 이번 후보 선정은 앞서 확인된 판매 성과와는 결이 다르다. 시장에서 얼마나 팔렸느냐를 넘어 PC 게임으로서의 완성도와 음악이라는 구체적인 영역에서 평가 대상에 올랐다는 점에서다.

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실제 '붉은사막 인핸스드'는 올해 미국 비디오게임 시장에서 누적 판매량 2위를 기록했으며, 글로벌 시장분석 기업 알리네아 애널리틱스 집계에서는 올해 출시된 신규 IP 가운데 스팀 매출 1위에 올랐다.

출시 이후 판매 지표에서 존재감을 드러낸 데 이어 이번에는 글로벌 게임 시상식 후보에 이름을 올리면서 '붉은사막 인핸스드'를 둘러싼 평가의 범위도 넓어지고 있다. 특히 신규 IP를 통해 글로벌 시장에 도전한 펄어비스 입장에서는 흥행성과 작품성을 동시에 확인할 수 있는 무대가 마련된 셈이다.

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수상작은 이용자 투표를 통해 결정된다. 투표는 10월 23일까지 공식 홈페이지에서 진행되며, 각 부문 수상작은 11월 11일 영국 런던에서 발표된다. 펄어비스는 시상식뿐 아니라 차기 콘텐츠로도 글로벌 이용자 공략에 나선다. 지난 9월 소니인터랙티브엔터테인먼트(SIE)의 온라인 쇼케이스 '스테이트 오브 플레이(SOP)'에서 첫 번째 다운로드 콘텐츠(DLC)의 출시일을 10월 16일로 공개하고 글로벌 예약 판매를 시작했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com