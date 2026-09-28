'13kg 감량' 라미란, 다시 10kg 쪘는데.."티가 잘 안 나" 류혜영 깜짝

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 라미란이 13kg 감량 후 다시 10kg이 쪘다고 밝힌 가운데, 류혜영은 얼굴 변화가 크지 않다며 놀라워했다.

27일 류혜영의 유튜브 채널 '류혜영레몬과밀치회'에는 류혜영이 라미란과 섬 여행을 떠난 영상이 공개됐다.

류혜영과 라미란은 대이작도로 떠나 백패킹을 했다. 저녁 식사 중 다이어트 이야기가 나오자, 라미란은 "내가 다이어트를 해봤잖아. (체중 감량 방법을) 아니까 '할 수 있어'라는 생각을 하고, 계속 (다이어트를) 미루는 거다. 이게 1년이 되니까 이렇게 됐다"라고 밝혔다. 라미란은 앞서 13kg를 감량했다고 밝힌 바 있다.

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이어 라미란은 "너의 유튜브에서 내 변천사를 다 볼 수 있을 것 같다. 빠졌을 때, 조금씩 쪄갈 때"라며 쓴웃음을 지었고, 류혜영은 "근데 아무도 모를 거다. 언니는 티가 안 난다. 10kg가 쪘다 빠졌다 하지 않는 이상 티가 잘 안 난다"라고 말했다. 그러자 라미란은 10kg가 쪘다고 밝혔고 류혜영은 깜짝 놀라 "10kg가 쪘다고요? 10kg 쪘는데 이 정도인 거면 진짜 티 안 나는 거다"라고 말했다.

라미란은 "'그런가?' 이러면서 또 막 먹는 거다. (류혜영은) 다이어트 최대의 적"이라며 류혜영을 바라봤고, 류혜영은 "난 거짓말을 못 한다. 아예 티가 안 나는 건 아니고 조금 티가 나는데, 10kg이 찐 것치고 얼굴 변화가 크게 없다. 언니는 절대 많이 먹는 사람이 아닌데 움직임이 없어서 그런 것 같다"라며 구구절절 위로를 이어가 웃음을 안겼다. 라미란은 "그만해. 많이 먹었어"라며 멋쩍게 웃었다.

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joyjoy90@sportschosun.com