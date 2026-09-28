신민아 손등에 입 맞춘 이종석..'재혼 황후' 전국민 김우빈 눈치보기 돌입

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 도파민 가득한 로맨스 시그널을 담은 스틸을 공개했다.

공개된 스틸은 누구보다 완벽해 보였던 황후 나비에(신민아)와 황제 소비에슈(주지훈)에서 시작해 하인리(이종석)와 라스타(이세영)의 등장으로 황실에 번져가는 낯선 설렘을 포착했다. 서로를 향하던 황제와 황후의 마음에 새로운 감정이 스며들면서 네 사람이 만들어낼 예측 불가 로맨스에 궁금증이 커진다.

먼저 다정하게 서로를 끌어안은 나비에와 소비에슈의 모습이 눈길을 끈다. 오랜 시간 함께 해온 황후와 황제의 굳건한 관계가 엿보이는 가운데, 소문만 무성했던 서왕국의 왕자 하인리가 신년제 사절단으로 나비에 앞에 처음 모습을 드러낸다. 나비에의 손에 정중히 입을 맞추는 하인리의 모습에 황실의 모든 여자들이 숨을 멈추고, 나비에 또한 아름다운 그에게 시선을 떼지 못한다.

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한편 사냥터에서 곤경에 처한 라스타를 구한 소비에슈는 솔직하고 눈부신 그녀의 매력에 속절없이 빠져든다. 생각지도 못한 황궁 입성에 이어 황제의 특별한 관심까지 받게 된 라스타 역시 꿈같은 하루하루를 보낸다.

이어진 무도회 스틸에서는 네 사람의 관계 변화가 더욱 선명해진다. 사람들의 시선에도 아랑곳하지 않고 황후가 아닌 라스타의 손을 맞잡은 소비에슈와 나비에 앞에 나타나 손을 내민 하인리의 모습이 극적인 대비를 이룬다.

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완벽했던 황후와 황제의 관계에 찾아온 균열, 그리고 그 틈에서 시작된 새로운 감정이 어떤 선택과 운명으로 이어질지, 황실을 뒤흔든 로맨스 대서사에 기대가 높아진다.

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동명의 인기 웹툰을 영상화 한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com