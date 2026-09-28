'일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스', 글로벌 8500만 다운로드…'갓 페스티벌' 업데이트

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넷마블의 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'가 글로벌 누적 8500만 다운로드를 돌파하며 장기 흥행을 이어가고 있다.

넷마블은 '일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'에 글로벌 누적 8500만 다운로드를 기념한 '갓 페스티벌' 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

'일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'는 2019년 한국과 일본에서 서비스를 시작한 뒤 2020년 글로벌 시장으로 서비스 지역을 확대했다. 원작 애니메이션 IP를 활용한 높은 완성도의 3D 그래픽과 원작의 주요 장면을 게임으로 구현한 연출을 앞세워 글로벌 이용자층을 확보해왔다.

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이번 업데이트의 핵심은 신규 UR 등급 영웅 '전지전능 최고신 오딘'이다. 라그나로크 세계관의 최고신인 오딘은 아군이 받는 피해를 줄이고 적군을 약화시키는 능력을 갖췄다. 특히 어빌리티 디버프가 적용된 적에게 단일 공격으로 치명적인 피해를 입힐 경우 해당 적의 최대 생명력에 비례한 추가 피해를 가한다. 부활 능력을 가진 적을 상대하는 데도 강점을 갖도록 설계됐다.

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신규 영웅 획득을 위한 '아스가르드의 왕' 소환에서는 300·600 마일리지 달성 시 라인업에 포함된 UR·SSR 캐릭터 가운데 1종을 확정적으로 얻을 수 있다. 900 마일리지를 달성하면 오딘을 획득할 수 있다.

라그나로크 세계관을 확장하는 콘텐츠도 추가됐다. 신규 스토리를 담은 '라그나로크' 10챕터와 함께 아티팩트 세트를 획득할 수 있는 콘텐츠가 마련됐으며, 고대의 성물을 제작할 수 있는 신규 마수전 '수르트'도 선보였다. 수르트 마수전을 3회 플레이하면 스쿨드의 성물을 받을 수 있다.

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8500만 다운로드를 기념한 이벤트도 대거 진행된다. 28일간 출석하면 다이아를 최대 200개 받을 수 있으며, 전·후반 각각 8개씩 총 16개의 스페셜 미션을 완료하면 소환 티켓과 성장 재화, 최대 200개의 다이아를 획득할 수 있는 '오딘의 권능 상자'를 받을 수 있다.

콘텐츠 플레이를 통해 얻은 티켓으로 참여하는 빙고 이벤트에서는 단계별 빙고 및 전체 빙고 완성에 따라 각종 성장 재화를 제공한다. 사용한 다이아 수량에 따라 보상을 지급하는 '다이아 페이백 이벤트'에서는 900개의 다이아를 소모할 경우 오딘의 코스튬을 받을 수 있다.

이와 함께 갸르가&그레이브를 상대하는 '라그나로크 스페셜 보스전', '럭키백 이벤트', 주차별로 초각성 코인과 바이젤의 망치 등을 제공하는 '솔가레스 대보상 던전 이벤트'도 열린다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com