최유리, '암살자(들)' 짧지만 강렬한 존재감..비극 서막 연 합창단원 열연

사진=하이브미디어코프

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[스포츠조선 조지영 기자] '천재 아역' 배우 최유리가 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)의 서막을 열었다.

지난 23일 개봉한 영화 '암살자(들)'에서 최유리는 문성여상 합창단원 최승화 역으로 변신해 관객들과 만났다.

최유리는 극 초반 등장해 사건의 무게감을 더하는 주요 인물로 활약했다. 짧은 등장에도 이야기의 흐름에서 빼놓을 수 없는 역할을 맡으며 관객들의 시선을 사로잡았고, 작품의 서막을 강렬하게 열었다. 최유리가 연기한 최승화는 실제 영부인 육영수 여사 피살 사건에서 사망한 성동여자실업고등학교 2학년 재학생 장봉화를 모티브로 한 캐릭터다.

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최유리의 해맑은 미소와 밝고 순수한 모습은 작품의 분위기와 대비를 이뤘다. 한영일(이민호)이 사건의 진상을 밝혀 나가게 되는 계기를 제공했고, 그날의 비극을 생생하게 전달해 깊은 인상을 남겼다.

최유리는 모든 사건의 시작점에 있는 최승화라는 인물을 통해 묵직한 열연을 보여줬다. 극에 팽팽한 긴장감을 더하는 그녀의 등장은 이후 펼쳐질 전개에 대한 궁금증을 수직 상승시켰고 뜨거운 몰입을 이끌었다.

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이렇듯 짧지만 확실했던 그녀의 존재감은 '암살자(들)'을 더욱 풍성하게 만들었다는 평. 차근차근 성장하며 자신만의 필모를 쌓아가고 있는 최유리인 만큼, 앞으로는 또 어떤 작품과 캐릭터로 대중과 만날지 기대가 모인다.

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1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com