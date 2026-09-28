'문무(文武)' 이현욱, 눈빛이 곧 서사 맞네…입체적인 열연

사진 제공=KBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이현욱이 신라 제30대 국왕 문무로 변신한다.

11월 첫 방송 예정인 KBS2 대하드라마 '문무'(극본 김리헌 홍진이, 연출 김영조 구성준)는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서, 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절하고 고독한 대서사를 다룬 작품이다.

극 중 이현욱은 피비린내 나는 전쟁이 이어지는 혼란의 시대, 냉철한 지략과 뜨거운 투지로 삼국통일이라는 대업을 이뤄낸 신라의 군주 김법민 역을 맡았다. 김법민은 상대를 압도하는 배포를 가진 강력한 인물이지만 '휘어지되 절대 부러지지 않는다'는 말처럼 때로는 나라를 위해 유연성을 발휘할 줄 아는 입체적인 인물이다. 아버지인 김춘추(신라 제29대 국왕 태종 무열왕)의 장남으로 자라며 외교와 처세를, 외숙부 김유신에게 전투와 리더십을 배운 그는 가르침을 본받아 오랜 전쟁에 종지부를 찍고 평화의 시대를 가져온다.

Advertisement

공개된 스틸컷 속 이현욱은 문(文)과 무(武)를 겸비한 김법민 캐릭터의 다양한 면모를 그려내고 있다. 은은한 미소와 총기 넘치는 이현욱의 눈빛은 왕위에 오르기 전, 김법민이라는 인물이 품고 있던 내면의 열정과 따스한 인간미를 표현한다.

반면 또 다른 스틸 속 이현욱은 한층 성숙해진 왕의 모습으로 묵직한 아우라를 뿜어낸다. 끝없는 전쟁 속에서 나라를 지켜내야 하는 책임감과 굳은 의지는 김법민이 홀로 견뎌야 하는 외로운 왕좌의 무게를 실감케 한다. 이현욱은 특유의 카리스마를 김법민이라는 캐릭터에 자연스레 녹여내어 역사 속 영웅이 현실로 걸어 나온 듯한 느낌을 선사할 예정이다. 한 인간에서 시대를 지배하는 군주로 성장한 김법민의 일대기를 보여줄 이현욱의 열연이 벌써부터 기다려진다.

Advertisement

'문무' 제작진은 "이현욱 배우는 몰입도 높은 연기와 탁월한 캐릭터 해석력으로 우리가 상상했던 김법민이라는 인물을 완벽히 구현했다"면서 "거대한 역사의 중심에서 김법민이 어떤 시련과 선택의 순간을 마주하며 진정한 군주로 거듭나게 될지 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com