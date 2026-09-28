'즉흥여행 논란' 전현무, 한국인 마주치자 촬영 중단 "여기서는 안 하겠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '디스이즈 현무로드' 전현무가 베트남 다낭에서 한국인 관광객을 마주치자 촬영을 중단하고 여행에만 집중하겠다고 밝혀 눈길을 끌었다.

27일(일) 밤 10시 30분 방송된 MBN '디스이즈 현무로드' 2회에서는 관광객 대신 현지인을 따라 나선 전현무와 이준의 다낭 둘째 날 여정과 '베트남의 보물' 후에로 향하는 거침없는 발품 트립이 공개됐다.

이날 두 사람은 관광객들로 넘쳐나는 '미케 비치' 대신 현지인들만의 프라이빗 비치인 '바이다 해변'을 발굴해 힐링을 즐겼다. 이후 두 사람은 다낭 대표 관광지인 '한시장'을 과감히 패스하고, 로컬들이 찾는 '박미안 시장'으로 직행했다. '미니멀리스트' 이준의 일명 '모나미 룩'을 바꿔주기 위해 전현무는 손수 옷을 골라줬고, '19년 차 연기파 배우' 이준은 실감 나는 엄살 연기로 5500원 짜리 세트룩을 5000원으로 깎는 데 성공해 웃음을 안겼다. 전현무도 편한 의상을 구입했으며, 두 사람은 커튼 하나로 아슬아슬하게 가린 탈의실에서 환복하다가 "(속이) 다 비치는데?"라며 당황해 웃음을 안겼다. 거의 '자연인(?)' 상태로 편안함을 느낀 두 사람은 한국에서는 맛볼 수 없는 해방감을 느끼며 다낭 거리를 활보했다. 뒤이어 시장 내 노포에서 반깐, 반쎄오, 미꽝 등을 야무지게 올킬했다. 이준은 "한식이 전혀 생각 안 난다"며 감탄했고, 전현무 역시 "미슐랭 1스타 집보다 더 맛있다"고 극찬했다. 특히 베트남 MZ들의 릴스를 휩쓴 껨버(아보카도 아이스크림)을 맛본 이준은 "난 이게 1등!"이라며 엄지를 치켜세웠다.

Advertisement

평화도 잠시, 전현무의 버킷리스트인 '마사지'를 받기 위해 번화가로 나온 두 사람은 이른바 '경기도 다낭시'의 위엄을 실감했다. 열심히 한글 간판을 피해 한 마사지숍에 들어갔지만, 결국 한국인들을 마주한 전현무는 "여기서는 촬영을 안 하겠다"고 초강수를 뒀다. 카메라 없이 마사지만 받고 나온 두 사람은 이후 마사지숍 직원에게 추천 받은 해산물 식당으로 향했다. 여기서 두 사람은 크레이피시, 타이거 새우, 가리비, 조개찜 등 푸짐한 현지 해물 요리를 폭풍 흡입했다. '로컬이 최고!'라는 감탄이 터져나온 가운데, 이준은 "다낭 와서 방송 생각 안하고 놀기만 했다"며 내심 걱정했다. 그러자 전현무는 "요즘 시청자들은 방송을 위해 뭔가를 하는 건 안 보신다"며 "이 장소 자체가 대박 아니냐. 가장 한국과 다른 환경에 나를 던지는 거다. 그래야 힐링이 되니까"라고 여행과 방송에 대한 자신의 소신을 밝혔다.

숙소로 돌아온 뒤, 이준은 숙소 수영장에서 화끈한 '상탈 수영'을 즐겼다. 그러다 이준이 물속으로 들어오라고 재촉하자, 전현무는 "남자 둘이 수영장에? 너무 소름이 돋아서"라며 질색해 '극과 극' 케미를 발산했다.

Advertisement

다음 날, 두 사람은 '베트남의 경주'이자 '베트남의 보물'인 '후에'로 가기 위해 기차역으로 갔다. 기차를 타고 4시간을 가야 하는 만큼, 전현무는 "우린 VIP석으로 예약했다"고 밝혀 기대감을 치솟게 했다. 기차에 탑승한 두 사람은 유럽풍으로 꾸며진 객실에서 잠시 휴식한 뒤, 간식 칸으로 직행했다. 이때 두 사람은 현지인 행사 가수가 라이브 무대를 꾸미자 노래에 맞춰 즉석 댄스 파티를 벌였다. 흥겹게 땀을 뺀 뒤에는 차창밖 아름다운 풍광을 보며 족욕 서비스를 받아 색다른 기차 여행의 진수를 보여줬다.

Advertisement

후에에 도착한 두 사람은 쎄옴(현지 오토바이)을 타고 현지인의 힐링 푸드인 '껌헨' 맛집으로 이동했다. 길에서 한 현지인은 전현무를 향해 "전현무 맞죠? 나 당신 (프로그램) 많이 봤어요"라고 인사해, 글로벌 인지도를 실감케 했다. 훈훈한 분위기 속, 식당에 도착한 두 사람은 옆 테이블 현지 손님의 도움으로 재첩 요리인 문헨과 껌헨, '베트남식 떡 간식' 반베오를 주문해 맛있게 먹었다. 그러다 이준을 알아본 현지인 손님이 "영화에서 봤어요"라고 친근감을 드러냈고, 이준은 "아이돌이 아닌 액터로 아니까 기분이 이상하다"며 감사함을 전했다.

Advertisement

한편 전현무는 최근 MBC '나 혼자 산다'에서 선보인 알마티 즉흥 여행을 두고 제작진의 사전 준비 사실이 알려지며 연출 논란이 불거졌고, 제작진은 일부 사전 준비가 있었음을 인정하고 시청자들에게 사과했다.

jyn2011@sportschosun.com