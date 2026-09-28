'서장훈과 이혼' 오정연, 정자 기증 합법화 주장 "男 없지만 아이 원하는 경우 많아"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 오정연이 정자 기증 합법화에 대한 자기 생각을 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '절에 간 성경'에는 "선 출산, 후 결혼. 정자은행 합법화. 오정연 소신 발언"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 오정연은 결혼에 대한 이야기 중 "(결혼)노력해 봐야겠다는 생각도 들려고 한다. 이제 마지막 불꽃을 태워야 하나"라면서 "왜냐하면 아기를 좋아한다"라고 말했다.

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이때 김성경은 "너한테 이야기를 듣고 '정자 기증 합법화'를 해야 한다고 생각했다"라고 말했다. 그러자 오정연도 "진짜 합법화해야 한다고 생각한다"라며 공감했다.

김성경은 "저출산이라고 뭐라고만 하지 말고 쓸데없는 거 하지 말고 40대 여성들이 출산할 수 있는 길을 빨리 만들어 줘야 한다"라고 말했다.

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이에 오정연은 "그러면 저출산이 해결될 거다"라면서 "내 또래들, 정말 여자가 너무 괜찮은데 아이도 갖고 싶은데 남자가 없는 경우도 많다"라고 말했다. 제작진은 "결혼은 싫은데 아이는 갖고 싶은 경우도 있다"라고 하자, 오정연은 "맞다. 그런 경우도 많다"라고 적극적으로 공감했다.

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오정연은 현재의 제도적 어려움에 대해서도 언급했다. 그는 "그걸 실현하려면 벨기에 가야 한다. 돈도 엄청 들고 살아야 하고 절차도 복잡하다"라고 설명했다.

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김성경은 "먼저 아이를 낳고 그다음에 좋은 사람 만나서 결혼할 수도 있지 않나"라고 하자, 오정연은 "맞다. 그런 사회적 문화가 형성되면 좋겠다"라고 답했다.

한편, 오정연은 지난 2009년 농구선수 출신 방송인 서장훈과 결혼했지만 2012년 이혼했다.

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anjee85@sportschosun.com