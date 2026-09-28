'카페 대박→건물주' 노유민, 아내♥와 '1박 180만원' 호텔行.."4일간 애들없이 쉬어"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 NRG 노유민 부부가 1박 180만원에 달하는 호텔에서 럭셔리 호캉스를 즐겼다.

27일 노유민의 유튜브 채널 '노유민집사님'에는 '1박 180만 원 5성급 스위트룸 클럽라운지 뽕 뽑기! 3박 4일 먹캉스'라는 제목의 영상이 공개됐다.

노유민 아내는 "이번 영상은 호캉스 영상"이라며 "1년에 한 번씩 중요한 행사가 있어서 3~4일정도 호텔에서 지내게 된다"라고 설명했다. 영상 속 노유민은 호텔에 도착한 후 "2년 만에 또 찾아왔다"라며 한껏 설렘을 드러냈고, 아내도 "나 기분 좋은 거 오랜만에 보지 않아? 난 모든 호텔을 좋아하지 않는다. 좋은 호텔이 좋은 거다. 호텔보단 집이 좋고 집보다 이런 5성급 호텔을 좋아한다"라고 말했다.

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객실은 코엑스가 내려다보이는 뷰에 고급스러운 인테리와 넓은 구조, 포근한 분위기까지 완벽했다. 두 사람은 호텔 라운지 레스토랑에서 칵테일과 스테이크 등을 즐기고 수영도 하며 여유로운 시간을 보냈다.

노유민 아내는 "아이들 없이 편하게 쉬고 맛있는 것도 먹고 너무 좋은 시간이었다. 1년에 한 번씩 가지는 이 시간이 너무 힐링이다"라며 만족했다.

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한편 노유민은 1997년 NRG 멤버로 데뷔했으며, 2011년 6세 연상 아내와 결혼해 슬하에 두 딸을 뒀다. 그는 카페 사업에 성공, 지난해 건물주가 됐다는 소식을 전해 화제를 모았다. 노유민은 "원래 직영점으로 매장 3개를 운영했는데 정리했고 매입한 건물에서 카페를 운영 중"이라고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com