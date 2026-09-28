우즈, 日 '히로시마 원폭' 영화 출연 해명…"대본 보고 이미 고사했던 작품"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 우즈(WOODZ·조승연)가 일본 영화 '다마코' 출연설을 직접 바로잡았다. 대본을 받은 뒤 내용을 확인하고 이미 출연을 고사했지만 이후 캐스팅이 확정된 것처럼 보도가 나왔다는 설명이다.

우즈는 27일 라이브 방송을 통해 최근 불거진 일본 영화 출연설에 대해 "기사가 잘못 나간 것"이라며 직접 입장을 밝혔다.

앞서 한 매체는 우즈가 배우 심은경, 안도 사쿠라 등과 함께 일본 영화 '다마코'에 출연한다고 보도했다. 해당 작품은 1945년 히로시마 원자폭탄 투하로 부모를 잃은 소년이 재일 조선인을 따라 한국으로 건너온 뒤 6·25전쟁을 겪고, 이후 일본인과 한국인 어느 쪽에도 완전히 속하지 못한 채 살아가는 이야기를 다루는 것으로 알려졌다.

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보도 이후 온라인에서는 작품의 역사적 소재와 서사를 두고 갑론을박이 이어졌고, 우즈의 출연 여부에도 관심이 쏠렸다.

하지만 우즈는 실제로는 대본을 받은 뒤 곧바로 내용을 검토했고 고민 끝에 이미 출연하지 않겠다는 뜻을 소속사에 전달한 상태였다고 설명했다.

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우즈는 라이브 방송에서 대본을 확인하며 작품의 내용을 인지했고 신중하게 의견을 전달한 끝에 출연을 고사했다고 밝혔다. 캐스팅 확정 보도가 나온 시점에는 이미 작품에 참여하지 않기로 결정한 뒤였다는 것이다.

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입장이 바로 나오지 못한 이유도 설명했다. 우즈는 당시 해외 공연 일정 중이었고 논란이 이처럼 크게 번질 것이라고 예상하지 못했다고 털어놨다. 귀국한 뒤에도 별도의 정정 보도가 나오지 않자 직접 라이브 방송을 켜 사실관계를 설명한 것으로 전해졌다. 특히 자신이 출연을 확정하지 않은 작품의 캐스팅 명단에 이름이 올라간 데 대해 속상한 마음을 드러낸 것으로 알려졌다.

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우즈는 가수 활동뿐 아니라 최근 연기에도 도전하고 있다. 올해 영화 '슬라이드 스트럼 뮤트'를 통해 연기를 선보였고 영화 '남벌'에서는 이병헌, 고윤정, 이도현 등과 함께 호흡을 맞출 예정이다.

본업인 음악 활동도 활발하다. 지난 3월 첫 정규앨범 'Archive. 1'을 발표한 뒤 월드투어를 진행했고 오는 10월 31일과 11월 1일에는 서울 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트를 열 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com