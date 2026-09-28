블핑 로제, 호텔 침대서 양반다리 하고 '톡톡'…월드스타의 현실 일상

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[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 로제가 무대 위 화려한 모습과는 또 다른 소탈한 일상을 공개했다. 세계적인 팝스타도 호텔 침대 위에서는 양반다리를 한 채 쿠션을 두드리며 직접 화장하는 평범한 순간을 보냈다.

로제는 28일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 로제는 호텔로 보이는 공간에서 검은색 민소매 상의와 편안한 팬츠 차림으로 침대 위에 앉아 있다. 금발의 단정한 헤어스타일을 한 로제는 한쪽 다리를 접고 양반다리를 한 채 거울을 들여다보며 직접 메이크업에 집중하고 있다.

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특히 명품 브랜드의 화려한 행사장이나 무대가 아닌 침대 위에서 쿠션 팩트를 손에 들고 얼굴을 톡톡 두드리는 모습이 눈길을 끌었다. 글로벌 스타답지 않은 친근한 순간이 그대로 담긴 셈이다.

또 다른 사진에서는 메이크업을 마친 듯 한층 또렷해진 눈매와 볼에 은은한 홍조가 더해진 모습으로 카메라를 바라봤다. 짧은 금발과 블랙 톱이 어우러져 시크하면서도 사랑스러운 분위기를 완성했다.

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최근 로제는 솔로와 그룹 활동을 오가며 바쁜 행보를 이어가고 있다. 지난 18일 새 싱글 'new trick'을 발표하며 솔로 활동에 나섰고 신곡 뮤직비디오는 아이폰18 프로와의 협업으로 제작돼 화제를 모았다.

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또한 블랙핑크는 올해 데뷔 10주년을 맞아 완전체 팬 이벤트를 진행하는 등 그룹 활동도 이어가고 있다. 로제는 28일 파리 패션위크 참석을 위해 출국하며 글로벌 패션 아이콘으로서의 일정도 소화하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com