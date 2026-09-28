라인게임즈 'CODE EXIT', 스팀 플레이테스트 시작…최대 4인 협동 생존

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라인게임즈의 PC 신작 'CODE EXIT'가 이용자 피드백을 반영한 새로운 버전으로 테스트에 들어간다.

라인게임즈는 Phase 8 Studio가 개발하고 자사가 서비스 예정인 'CODE EXIT'의 스팀 플레이테스트를 28일부터 시작했다고 밝혔다. 테스트는 10월 19일까지 진행되며, 스팀 상점 페이지를 통해 별도 신청 없이 참여할 수 있다.

이번 테스트 버전은 지난 5월 공개된 데모 이후 게임의 핵심 시스템과 콘텐츠를 대폭 손질한 것이 특징이다. 특히 기존 3단계로 나뉘었던 세션 구조를 하나로 통합하고 복잡한 퍼즐 요소를 덜어내면서 미션 목표를 보다 직관적으로 제시한다.

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게임의 중심인 협동 플레이도 손봤다. 정해진 방식의 협동을 줄이는 대신 플레이어 간 상호작용을 중심으로 한 기믹을 추가해 위기 상황에서 자연스럽게 협력해야 하는 구조를 강화했다. 미션 목표 역시 이번 테스트를 시작으로 단계적으로 확대할 예정이다.

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반복 플레이를 고려한 시스템도 새롭게 적용됐다. 게임에 진입할 때마다 지형과 내부 요소의 배치가 달라지는 '가변형 스타일셋'을 통해 같은 공간에서도 매번 다른 상황을 경험할 수 있도록 했다.

멀티플레이 중 사망하면 로봇 'MiRO'로 리스폰해 생존한 팀원을 지원할 수 있으며, 상호작용을 통해 다시 부활하는 구조도 도입했다. 여기에 평소에는 움직이지 않다가 주변 소음이나 이용자의 행동을 감지하면 작동하는 적 로봇 '오프라인 S.O.M.A'가 추가돼 플레이 과정에서 예상하기 어려운 변수도 늘었다.

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'CODE EXIT'는 인공지능이 장악한 도시에서 조사단원들이 생존을 위해 사투를 벌이는 내용을 담은 협동 생존 게임이다. 싱글 플레이부터 최대 4인 멀티플레이를 지원하며, 이용자의 플레이 패턴을 실시간으로 학습하는 AI와 사운드 연출, 미션 구조를 결합해 긴장감을 높이는 데 초점을 맞췄다.

라인게임즈는 이번 플레이테스트에서 확보한 이용자 피드백과 플레이 데이터를 향후 개발에 반영할 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com