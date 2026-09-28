FNC, 하이파이유니콘 향한 협박에 칼 빼들었다..“팬클럽 강제 탈퇴→공연·팬미팅 영구 박탈” [공식]

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[스포츠조선 정유나 기자] FNC엔터테인먼트가 소속 그룹 하이파이유니콘(Hi-Fi Unicorn)과 임직원을 향한 협박 및 악성 콘텐츠 유포에 대해 강경 대응을 예고했다.

28일 FNC엔터테인먼트는 공식 입장문을 통해 "최근 하이파이유니콘과 관련해 담당 임직원에게 위협적인 메시지를 발송해 협박하거나, 본인들의 요구사항이 반영되지 않는다는 이유로 아티스트와 스태프를 향해 폭언 및 비방 영상을 유포하는 사례가 확인됐다"고 밝혔다.

이어 "특정 사안을 계기로 소속 아티스트 전체와 임직원의 권익을 보호하고 유사한 피해를 예방하기 위해 회사 차원의 대응 기준을 명확히 안내하고자 한다"고 설명했다.

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FNC는 "타인을 향한 사적 협박, 인격 모독, 악의적 허위사실 유포는 정보통신망법 위반 및 업무방해에 해당하는 엄중한 사안"이라며 "아티스트와 임직원의 최소한의 인권과 안전을 보호하기 위해 엄정히 조치해 나갈 예정"이라고 강조했다.

팬들의 의견과 건의 사항에 대해서는 열린 입장을 보였다. 회사는 "공식 건의 채널을 통해 전해주시는 팬 여러분의 합리적인 제안과 목소리는 앞으로도 면밀히 검토하고 적극적으로 반영해 나가겠다"고 전했다.

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다만 공식적인 건의 범위를 벗어나 임직원을 협박하거나 아티스트를 향해 악성 콘텐츠를 유포하는 행위에 대해서는 강력한 제재를 예고했다.

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FNC는 "공식 팬클럽 강제 탈퇴는 물론 당사가 주관하는 공연 및 팬미팅 등 모든 일정의 참여 권한을 영구 박탈할 것"이라고 밝혔다.

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법적 대응도 예고했다. FNC는 "선을 넘은 협박, 인격 모독, 악의적 가짜뉴스 유포에 대해서는 법률대리인을 통해 상시 모니터링을 진행하고 있다"며 "어떠한 선처 없이 민·형사상 법적 조치를 엄중히 취하겠다"고 강조했다.

끝으로 FNC는 "서로를 존중하고 예의를 지키는 문화 속에서 팬 여러분과의 소통도 가장 가치 있게 유지될 수 있다"며 "하이파이유니콘을 비롯한 모든 소속 아티스트와 팬 여러분이 함께 만들어가는 소중한 공간을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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jyn2011@sportschosun.com