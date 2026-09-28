"박명수 딸, 유명인 부모 티 전혀 안 내고 겸손"…'한예종 합격'에 미담까지 등장

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박명수와 의사 한수민의 딸 박민서 양이 한국예술종합학교(한예종) 합격 소식을 전한 가운데, 오랜 시간 민서 양을 지켜봐 온 에스테틱 업체 관계자가 그의 성품과 남다른 노력에 대한 이야기를 전해 관심을 받고 있다.

한수민은 27일 자신의 SNS를 통해 민서 양의 무용 활동 모습이 담긴 사진과 함께 근황을 공개했다. 그는 "민서 옛날 사진만 나온다고 선생님들이 요즘 사진 올리라고 하신다"며 "전통 말고 창작도 잘한다고 올리라고 하시네요. 선생님 사랑합니다"라고 적었다.

공개된 사진에는 무대에 오른 민서 양의 모습이 담겼다. 민서 양은 부채를 활용한 동작부터 힘 있는 움직임까지 다양한 무용 동작을 선보이며 무대에 집중하는 모습을 보여줬다.

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민서 양의 한예종 합격을 계기로 그동안 그를 가까이에서 지켜본 에스테틱 업체 대표의 축하 글도 공개됐다.

해당 대표는 SNS를 통해 민서 양의 합격을 축하하면서 입시를 준비하는 과정에서 보여준 태도를 소개했다. 그는 민서 양에 대해 조용하고 차분한 성격이지만 무용에 대한 열정과 꾸준함만큼은 누구보다 강했다고 전했다.

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특히 학교와 과외 등으로 일정이 빡빡한 상황에서도 시간을 내 업체를 방문해 자신이 부족하다고 느끼는 부분을 세심하게 관리하려 했다고 밝혔다. 작은 부분까지 놓치지 않고 스스로 보완하려는 모습을 보면서 무용에 대한 애정이 상당하다는 것을 느꼈다는 설명이다.

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대표는 민서 양의 성실함뿐 아니라 평소 태도에 대해서도 언급했다. 오랜 기간 업체를 이용했지만 부모가 유명인이라는 사실을 의식하게 할 만한 행동을 한 적이 없었으며, 늘 소박하고 겸손한 모습으로 예의를 갖췄다고 전했다.

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이어 이번 합격이 단순히 결과 하나로만 설명할 수 있는 일이 아니라며, 입시를 준비하는 동안 민서 양이 쌓아온 노력과 시간을 가까이에서 봤기에 합격 소식이 더욱 남다르게 느껴진다고 축하의 뜻을 전했다.

앞서 한수민은 26일에도 SNS를 통해 딸의 한예종 합격 소식을 직접 알렸다. 그는 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했어요"라고 기쁜 마음을 전하며 최종 합격 사실을 공개했다.

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민서 양은 어린 시절부터 무용을 꾸준히 배워온 것으로 알려졌다. 예원학교를 거쳐 선화예술고등학교에서 한국무용을 전공하며 실력을 쌓았으며, 재학 기간에도 장학금을 받는 등 무용 분야에서 꾸준히 활동해왔다.

이번에는 한국예술종합학교 창작과에 수시 합격하면서 오랜 기간 이어온 무용가의 꿈에 한 걸음 더 다가서게 됐다.

한편 박명수와 한수민은 2008년 결혼했으며 슬하에 딸 민서 양을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com