권상우♥손태영 子 룩희, '소두 보정' 의혹에 엄마 등판…"내가 보장, 얼굴 작아"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손태영이 아들 룩희 군의 사진에 '소두 보정'이라는 댓글이 달리자 직접 해명에 나섰다.

룩희 군은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 아빠 권상우와 함께 촬영한 사진을 공유했다.

사진 속 룩희 군은 아빠와 어깨동무를 한 채 다정한 부자의 모습을 연출했다. 이때 룩희 군은 훈훈한 비주얼은 물론 183cm로 알려진 아빠 권상우보다 큰 키와 작은 얼굴을 자랑하며 남다른 비율을 뽐냈다.

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사진을 본 한 네티즌은 "소두 보정"이라며 댓글을 남겼다. 이에 손태영이 직접 댓글을 남기며 사진 보정 의혹에 선을 그었다. 손태영은 "소두로 보정이 아니라 룩희는 소두다"라면서 "내가 그건 보장한다"라면서 아들의 작은 얼굴은 사진 보정이 아닌 실제 모습이라며 직접 해명해 눈길을 끌었다.

한편, 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 기러기 아빠 생활을 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com