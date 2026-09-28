'163cm' 이영아 "최근 70kg까지 쪄..인생 최대 몸무게는 80kg" ('퀸메이커')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이영아가 과거 최대 몸무게가 80kg을 넘었다고 밝힌 데 이어, 최근에도 70kg까지 쪘다고 고백해 놀라움을 안겼다.

27일 방송된 MBN '무너진 일상을 되찾는 시간 <퀸메이커>'(이하 '퀸메이커')에서는 MC 김정은, 조영구, 서지석, 이영아가 다이어트를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 첫 번째 다이어트 도전자 '홍은동 성유리'가 출연한 가운데, 이영아도 자신의 다이어트 경험담을 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "저는 다이어트에 대한 사명감이 있다. 저도 예전에 몸무게가 많이 나갔다. 최대 몸무게는 80kg가 넘었다"라고 말했고 김정은은 "믿어지지 않는다"라며 깜짝 놀랐다.

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이영아는 최근에도 70kg까지 쪘다고 밝혀 다시금 놀라움을 자아냈다. 그는 "몸무게는 중학교 때가 최대였다. 그때는 10대였으니까 다이어트가 쉬웠다"라며 체중 감량 고충도 털어놨다.

한편 이영아는 2020년 3세 연하 비연예인과 결혼할 예정이었지만 코로나19 탓에 결혼식이 연기됐고 그해 8월 득남했다. 이후 1년 만에 뒤늦은 결혼식을 올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com