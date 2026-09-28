씨야 이보람 "10년간 일 없어 돈 못 벌어...이 직업 하는 게 맞나" ('귀묘한 이야기2')

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 씨야 이보람이 "씨야 데뷔 후 무척 유명해졌지만 그 시간이 짧았다. 그 이후 10년을 거의 일 없이 돈도 못 벌었다"라고 털어놨다.

28일 방송되는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 39회에는 개그맨 정성호, 씨야 이보람이 게스트로 출연해 '애증'을 주제로 이야기를 나눈다

이날 MC 이국주가 주제인 '애증'에 대한 경험을 묻자, 이보람은 "이 직업에 굉장히 애증이 있었던 거 같다"라며 운을 뗀다. 그는 "씨야 데뷔 후 무척 유명해졌지만 그 시간이 짧았다. 그 이후 10년을 거의 일 없이 돈도 못 벌고 그랬다. '이 직업을 하는 게 맞나?'라는 생각도 했다. 하지만 이 직업이 잘 놓아지지 않았다. 나는 이 직업을 너무 사랑하는데 밉기도 하고 그랬던 거 같다"라며 힘들었던 시절을 떠올린다.

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이보람은 현재 고민이 되는 부분도 털어놓는다. 이보람은 "할아버지가 저한테 하신 말씀인데 '짐승들도 때가 되면 짝을 찾아서 새끼를 낳는데 뭐가 부족해서 시집을 안 가고 있냐'라고 하셨다"라며 한숨을 쉰다. 그러면서 이보람은 "어렸을 때부터 다둥이 엄마가 꿈이었다. 4명 정도 낳고 싶었다. 그런데 다둥이는 포기했다. 결혼해서 아이를 낳을 수 있을까?"라고 묻는다.

이보람을 찬찬히 살피던 무속인은 "남자 보는 눈이 너무 높다. 남자 복이 들어왔다가도 자꾸 뭔가 하나 어긋나서 끊어진다. 하지만 앞으로가 중요한 것이지 않냐. 결혼은 연예계 쪽은 아니고 기업 쪽에 있는, 높으신 분이 보인다. 그분과 결혼운이 3년 안에 들어온다"라고 말한다. 또 다른 무속인도 "3년이 안 걸릴 수 있을 거 같다. 멀리서 찾지 말고 가까운 곳에서 찾아라"라고 덧붙인다.

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또 다른 무속인은 "결혼이라는 것도 다 때가 있는 법이다. 3년을 놓고 봤을 때 이성 친구가 우연치 않게 다리를 놔주는 시기가 올 거다. 결혼도 하고 일도 바쁘고 명예도 얻고. 아이는 두 명까지는 낳을 수 있다. 남자아기, 여자아기 다 있다고 본다. 현재 있는 일을 부지런히 하면 되고 힘냈으면 좋겠다"라고 응원한다. 그러자 이보람은 "오"라며 환호한다.

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이어 씨야 20주년 기념 전국투어 콘서트 및 역주행 여부에 대한 질문에 무속인이 "내년이 되면 문서를 잡는 게 보인다"라고 밝히자, MC 이국주는 "계약운이 한 개만 들어온다면 '씨야 관련 계약서'와 '혼인신고서' 중 어떤 걸 잡겠느냐?"라는 기습 질문을 던져 이보람을 깊은 고민에 빠뜨린다.

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한참을 고민한 이보람이 과연 무엇을 선택했을지는 28일 오후 11시 30분 방송되는 SBS Plus '귀묘한 이야기2'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com