"쯔양·히밥까지 끌고 오지 마라" 수익 끊긴 유튜버의 억울한 호소

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 유튜브가 섭식장애 관련 콘텐츠 기준을 강화하면서 수익 창출이 중단된 먹방 유튜버 살빼조가 쯔양과 히밥까지 언급되는 상황에 대해 직접 해명했다.

최근 글로벌 동영상 플랫폼 유튜브가 섭식장애 관련 가이드라인과 수익 창출 요건을 대폭 강화하면서 먹방, 다이어트 크리에이터 사이에 파장이 일고 있다. 실제로 먹방과 체중 감량을 다루는 인기 크리에이터 채널을 중심으로 수익 창출이 중단되거나 기존 영상을 대거 삭제하는 사례가 잇따르고 있다.

구독자 약 44만 명을 보유한 유튜버 '살빼조'는 지난 18일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "수익 창출이 중단된 상태"라고 밝혔다. 살빼조는 "폭식과 섭식장애 관련 가이드라인이 엄격해지면서 관련 영상을 올린 채널들에 강한 규제를 넣고(적용하고) 있다"며 "어떤 영상에서 제재를 받을지 몰라 영상 업로드도 중단하고 있다"고 전했다.

Advertisement

이후 24일에는 '하루 만에 일자리 잃은 먹방 유튜버'라는 제목의 영상을 올려 수익 창출 중단과 관련한 자신의 상황을 직접 설명했다.

그는 영상에서 "요즘 먹방 유튜버들 수익 중단됐다고 뉴스 올라오는 거 보셨느냐. 그 사람이 바로 저다"라며 "저 백수 됐다고 아주 온 동네방네 광고하고 있다"고 말했다.

Advertisement

이어 "근데 수익 끊긴 건 전데 왜 쯔양, 히밥 님까지 끌고 오는지 모르겠다"며 일각에서 대형 먹방 유튜버들까지 제재 대상이 된 것처럼 언급되는 상황에 선을 그었다.

Advertisement

그러면서 제재 기준에 대해 "단순히 많이 먹는다고 제재 대상이 되는 게 아니라 섭식 장애를 유도하거나 모방하게 만들 수 있는지가 기준인 거다"라며 "예를 들면 지나치게 마른 신체 노출, 폭식 언급, 구토 혹은 설사약 남용 등등"이라고 설명했다.

Advertisement

살빼조는 과거 자신의 콘텐츠도 영향을 받았다고 밝혔다. 그는 "4~5년 전에 잦은 다이어트와 폭식하는 영상들을 주로 올렸었는데 몇 달 전부터 옛날 영상들이 경고 없이 하나씩 삭제되더니 갑자기 수익 정지 통보가 날아왔다"고 말했다. 다만 "단순히 많이, 맛있게 먹는 채널들은 제재 대상이 아니니 초긴장까지는 안 하셔도 될 듯하다"고 덧붙였다.

이처럼 먹방과 체중 감량을 소재로 활동해 온 크리에이터들의 사례가 잇따르면서, 먹방 콘텐츠로 대중적인 인기를 얻은 대형 유튜버들에게도 영향을 미치는 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.

Advertisement

실제 쯔양은 최근 콘텐츠에서 먹는 양을 줄이겠다는 취지의 발언을 내놓기도 했다.

쯔양은 지난 21일 공개한 유튜브 영상 '인천 신포시장 다 못 털었습니다'에서 분식집 메뉴를 고르던 중 "적당히 시키자"라며 "요즘은 많이 먹는 게 대세가 아니란다"고 말했다. 이어 "앞으로 적당히 먹는 유튜버가 되겠다"고 말해 콘텐츠 변화 가능성을 언급했다.

jyn2011@sportschosun.com