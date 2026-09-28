[속보] BTS, MTV VMA '올해의 노래' 수상..시상식 3관왕 '쾌거'

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(2026 MTV VMA)에서 '올해의 노래'를 포함해 3관왕에 올랐다.

방탄소년단은 현지시간 27일 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 '2026 MTV VMA'에서 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 '스윔'(SWIM)으로 '올해의 노래'(Song of the Year) 트로피를 품에 안았다.

'올해의 노래' 부문에는 방탄소년단의 '스윔'을 비롯해 마돈나와 사브리나 카펜터의 '브링 유어 러브'(Bring Your Love), 핑크팬서리스와 자라 라슨의 '스테이트사이드'(Stateside), 레이의 '웨어 이즈 마이 허즈밴드!'(WHERE IS MY HUSBAND!) 등이 후보에 올라 경쟁을 펼쳤다.

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방탄소년단은 이날 '올해의 노래'뿐 아니라 '베스트 그룹'(Best Group), '베스트 K-팝'(Best K-Pop) 부문에서도 수상하며 총 3개의 트로피를 거머쥐었다.

특히 '올해의 노래' 수상은 방탄소년단에게 의미가 남다르다. 앞서 2021년 '다이너마이트'(Dynamite)로 한국 가수 최초로 해당 부문 후보에 이름을 올렸지만 당시에는 수상하지 못했다. 이후 '스윔'으로 다시 후보에 오른 끝에 5년 만에 트로피를 차지하게 됐다.

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방탄소년단은 MTV VMA에서 꾸준히 기록을 이어왔다. 2019년부터 4년 연속 '베스트 그룹' 부문을 수상한 데 이어 이번 시상식에서 다시 트로피를 추가했다.

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jyn2011@sportschosun.com