황현필, '암살자들' 역사왜곡 논란에 일침 "영화 해석을 사실과 동일시해선 안돼"

사진=유튜브 채널 '황현필 한국사' 캡처

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[스포츠조선 정유나 기자] 추석 극장가를 강타한 '암살자(들)'을 두고 역사 왜곡 논란이 뜨겁게 달아오르고 있다. 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 저격 사건을 다룬 영화는 유신 독재의 어두운 단면과 사건을 둘러싼 각종 음모론을 극적으로 연출해 관객들의 시선을 사로잡았다. 23일 개봉한 이래 28일 기준 156만6000여명의 관객을 끌어 모았다. 하지만 대중의 관심이 집중된 만큼 일각에서는 검증되지 않은 의혹을 사실처럼 묘사해 역사를 왜곡했다는 비판을 제기하며 갑론을박을 벌이는 중이다.

이런 논란 속에 유명 역사 강사 황현필이 자신의 유튜브 채널을 통해 소신 발언을 내놓았다. 그는 사건의 미스테리한 지점들을 짚어내면서도 영화적 해석과 역사적 사실 사이의 경계를 명확히 구분해야 한다고 주장했다.

황현필은 우선 정부의 공식 발표부터 의문을 제기했다. 범인 문세광이 조총련의 지령을 받았다는 발표와 달리 실제로는 민단 출신이었다는 점, 오사카에서 가난하게 살던 그가 고급 호텔에 장기 투숙하고 콜택시를 부르는 등 막대한 자금을 동원한 점에 대해 "단독 범행으로 보기 어렵고 자금 출처에 대한 조사가 너무나 미흡했다"고 지적했다.

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특히 논란의 핵심인 육영수 여사의 치명상에 대해서는 경호원의 오발 가능성에 무게를 뒀다. 황현필은 현장에서 총 7발의 총성이 들렸으나 발사된 탄두 중 육여사를 맞힌 탄두만 국립과학수사연구소로 보내지지 않고 박종규 경호실장에 의해 수거된 후 사라진 점, 서울시경 감식장의 훗날 증언 등을 근거로 들었다. 그는 "문세광의 총에 맞아 사망했는지는 100% 장담할 수 없으며, 경호원의 오인 사격에 의한 비극이었을 가능성이 충분히 존재한다"고 설명했다.

그러나 박정희 전 대통령이나 중앙정보부가 배후에서 육여사의 죽음을 의도했다는 일각의 자작극설에 대해서는 분명하게 선을 그었다. 황현필은 박정희 정권이 김대중 납치 사건으로 인한 한일 관계 악화나 유신 반대 시위 등 정치적 위기를 반전시키는 데 이 사건을 활용한 측면은 인정했다. 하지만 "단상에 있던 박정희 자신도 총격 위험에 직접 노출된 상황이었다"며 "자신의 목숨을 걸고 부인을 의도적으로 죽이는 자작극을 벌였다는 주장은 지나친 도약이자 불가능한 시나리오"라고 반박했다.

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결국 황현필은 영화 '암살자들'에 대해 "유신 독재의 끔찍함을 잘 보여준 웰메이드 영화이자 집중도가 뛰어난 작품"이라고 평가하면서도, 영화 속 음모론적 해석을 역사적 사실과 동일시해서는 안 된다고 당부했다.

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jyn2011@sportschosun.com