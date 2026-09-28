'200평 저택' 쿨케이, 방콕 폭우에 충격 근황.."고립됐다" 13km 걸어 식량 구해

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 쿨케이가 태국 방콕에서 폭우로 고립된 가운데 생존 식량을 구하기 위해 13km를 걸은 근황을 공개했다.

쿨케이는 28일 자신의 SNS에 "물난리 생존 식량 구하러 가는 길"이라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 쿨케이는 폭우가 이어지는 방콕의 모습을 보여주며 "고립됐다"고 현재 상황을 전했다. 이어 직접 식량을 구하기 위해 길을 나선 모습을 공개했다.

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쿨케이는 "방콕 폭우 3일 차, 물난리 상황"이라며 "폭우로 도시 곳곳이 잠겼지만 태국인들은 특유의 '사바이 사바이(Sabai Sabai)' 문화로 대부분 긍정적이고 밝은 분위기"라고 전했다.

그러면서 "문제는 배달 음식도, 택시도 안 되고 편의점에도 먹을 게 없어서 걷고 또 걷다 보니 결국 8km"라며 식량을 구하기까지 쉽지 않았던 상황을 털어놨다.

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그는 우여곡절 끝에 로컬 시장을 찾아 삼겹살과 갈비, 수박, 계란 등을 구입하는 데 성공했다. 여기에 고양이를 위한 연어와 치킨까지 챙겼다.

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돌아오는 길 역시 쉽지 않았다. 쿨케이는 "돌아오는 길에는 5km까지 걷다가 발이 너무 아파서 결국 쏭태우(태국 마을버스) 탑승"했다고 밝혔다.

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이어 "집에 도착해 보니 5시간 경과"라며 장시간에 걸쳐 식량을 구해 돌아온 상황을 전했다.

최근 태국 수도 방콕 일대에 쏟아진 폭우로 도심 곳곳이 침수됐다.

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앞서 쿨케이는 자신이 거주 중인 태국 방콕의 200평 대저택을 공개하며, 이혼한 친구의 집에서 함께 살고 있다고 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com