BTS 대상→블핑 리사 亞 최초…K팝, 美 MTV VMA 완전 정복[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] K팝이 미국 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈, 이하 VMA)'를 휩쓸었다.

27일(현지시각) 미국 로스앤젤레스 피콕 시어터에서 'VMA'가 열렸다. 'VMA'는 그래미 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 대중 가요 4대 시상식 중 하나로 꼽히는 권위있는 행사다.

이날 방탄소년단은 정규 5집 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'으로 대상 격인 '올해의 노래' 부문 수상에 성공했다.

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방탄소년단이 '올해의 노래' 부문을 수상한 건 이번이 처음이다. 앞서 2021년 '다이너마이트'로 노미네이트된 적은 있으나, 수상에는 실패했다. 그리고 5년 만에 마돈나-사브리나 카펜터 '브링 유어 러브', 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든', 핑크 팬서리스-자라 라슨 '스테이트사이드', 레이 '웨어 이즈 마이 허즈번드!' 등 쟁쟁한 후보를 물리치고 트로피를 차지한 것.

방탄소년단의 수상은 지난해 블랙핑크 로제가 브루노 마스와 손잡고 발표한 '아파트'로 K팝 가수 최초로 '올해의 노래' 상을 받은데 이은 쾌거다. 이로써 K팝은 2년 연속 'VMA' 본상을 지켜내는 위업을 달성했다.

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또 방탄소년단은 '장르 부문인 '베스트 K팝'과 '베스트 그룹' 부문까지 무려 3관왕의 영예를 누리며 사전에 후보로 지명됐던 3개 부문 후보에서 모두 수상에 성공했다. 특히 '베스트 그룹'에서는 2019년부터 2022년까지 4년 연속 수상한데 이어 올해 다시 트로피를 추가하며 막강한 영향력을 입증했다.

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블랙핑크 리사도 사카구치 켄타로와 함께한 '드림'으로 '베스트 팝' 부문을 수상했다. 아시아 아티스트가 해당 부문에서 수상한 건 2020년 방탄소년단에 이어 두 번째다. 아시아 솔로 아티스트로는 'VMA' 42년 역사상 최초의 일이다.

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리사는 2022년 '라리사', 2024년 '록스타', 2025년 '본 어게인'으로 세 차례나 '베스트 K팝' 부문 수상에 성공한 바 있다. 올해는 본상 격인 '베스트 팝'까지 수상하며 글로벌 인기를 재확인시켰다.

리사는 감격의 눈물을 쏟으며 "밤마다 품었던 꿈들이 나를 오늘 이 자리까지 데려왔다. 이렇게 놀라운 상을 주셔서 감사하다. 이 노래를 만드는데 도움을 주신 분들과 매 순간 영감을 불어넣어 준 분들에게 감사하다"고 밝혔다.

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한편 이번 시상식에서는 마돈나가 주요 부문인 '올해의 아티스트'를 비롯해 7관왕에 등극했고, 테일러 스위프트가 '올해의 비디오'와 '베스트 디렉션', '아티스트 디렉터상'까지 3관왕에 올라 방탄소년단과 함께 공동 다관왕 2위를 기록했다. 또 영국 출신 싱어송라이터 시에나 스파이로가 코르티스를 제치고 본상 주요 부문 중 하나인 '베스트 뉴 아티스트'상을 받았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com