아이브, 10월 19일 '룩스 캔 킬' 컴백 확정…가을 대전 승부수

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[스포츠조선 백지은 기자] 'MZ 워너비 아이콘' 아이브가 돌아온다.

아이브는 10월 26일 새 미니앨범 '룩스 캔 킬'을 발표한다. 아이브의 컴백은 정규 2집 '리바이브 플러스' 이후 8개월 여만의 일이다.

28일 공식 SNS 계정을 통해 공개된 프로모션 커밍순 영상에는 도심 고층 빌딩을 배경으로 신보 발매를 알리는 프로젝션 맵핑이 펼쳐져 시선을 사로잡는다. 신보 로고와 함께 '아이브-스핀오프 릴리즈 2026. 10.19'라는 문구가 등장하고, 고층 빌딩 뒤로 서울의 랜드마크가 모습을 드러낸다. 건물 전체를 가득 채운 아이브 로고 그래픽과 감각적인 미장센, 한 편의 히어로 영화를 연상하게 하는 연출이 어우러져 신보에 대한 궁금증을 높인다.

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아이브는 '리바이브 플러스' 더블 타이틀곡인 '뱅뱅'으로 국내 주요 음원차트 1위를 기록, 퍼펙트 올킬을 달성했다. 팀 통산 6번째 퍼펙트 올킬을 기록한 뒤에는 '뱅뱅'으로 8번, '블랙홀'로 1번 음악방송 1위를 차지하며 데뷔 이후 통산 음악방송 83관왕을 기록했다.

'뱅뱅'은 미국 빌보드 '글로벌 200' '글로벌(미국 제외)' '월드 디지털 송 세일즈' 등 주요 글로벌 차트에도 진입했으며, 발매 8개월 차인 현재까지도 각종 주요 차트 상위권을 유지하고 있다.

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아이브는 두 번째 월드투어 '쇼 왓 아이엠'으로 일본 교세라돔과 도쿄돔을 비롯한 각 지역 주요 공연장에서 팬들과 만났다. 특히 북미투어는 토론토 몬트리올 밴쿠버 등 캐나다 3개 도시를 포함해 총 8개 도시로 규모를 확대해 눈길을 끌었다.

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아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 두 번째 월드 투어를 성공적으로 마치고 약 8개월 만에 가요계에 전격 컴백한다.

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아이브는 10월 19일 선공개곡을 발표하고 공식 SNS 채널을 통해 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com