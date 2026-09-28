[인터뷰①] 정지우 감독 "원작 영화와 비교 당황스러워..모든 논란은 내 책임"('스캔들')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 정지우(58) 감독이 "'스캔들'을 영화와 상관 없는 리메이크, 모든 논란은 내 책임이다"고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본)을 연출한 정지우 감독이 28일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '스캔들'의 연출 과정을 설명했다.

정지우 감독은 "지금 시청자의 반응을 복잡한 심경으로 보고 있다. 제작발표회 때도 말을 했지만 나는 원작 소설로부터 완전히 다시 출발한 이야기다. '이걸 왜 지금 다시 만드는가?'에 대한 고민의 관점이 가장 컸던 작품이다. 이 과정보다 영화와 시리즈 '스캔들'의 연관성에 대한 논점이 길게 이어지고 있어서 당황스럽다. 그런 논쟁은 사실 염두에 두고 있지 않았다"고 고백했다.

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그는 "논란에 대해 예상을 못했다기 보다는 논란의 규모가 이렇게 막대했나 싶기도 하더라. 최초 시리즈의 시작을 원작 영화와 다른 결을 위해 제목 자체를 달리 가려고 제작진과 논의를 길게 했던 시기도 있었다. 영화의 논쟁적인 상황을 끄집어 내기엔 나도 그렇고 배우들도 부담스러울 것이다. 배우들은 대선배들이기도 하고 나 역시 선배 감독의 작품이니까 우려스러운 부분은 있다"며 "지창욱이 연기한 조원이라는 인물이 어떻게 조씨부인으로부터 벗어나지 못하는지 관계성에 대한 문제 논의가 쟁점이다. 그는 조씨부인을 배신하지 못했기 때문에 결론이 그렇게 난 것이다. 그것이 이 고전소설이 가진 가장 흥미로운 점이었다. 어떻게 1782년 시대의 배경에 여성 우위의 관계성에서 벗어나지 못한 남자가 만들어질 수 있었을까 싶었다. 매우 흥미로운 지점이었고 새로운 이야기로 만들어질 발화점이었다. 굉장히 특이하다고 생각해 연출을 결정하게 된 것이다"고 밝혔다.

이어 "단순히 여성이 우위에 있다는 것 뿐만 아니라 일종의 성 역할이 뒤집어져 있는 작품이었다. 관계의 레이어가 매우 입체적이고 여러 면이 있다. 사대부 최상위층부터 노비까지 여성들이 그 시대를 어떻게 헤쳐가는지 시작부터 끝까지 구조화됐다. 원작 소설이 가진 발화로부터 인물을 넓게 보면서 18세기 말을 묘사할 기회가 생겼고 매우 재미있는 시도였다. 다만 지금의 논란은 여러 가지 내 책임이다"고 답했다.

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'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다. 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com