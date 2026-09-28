[인터뷰②] 정지우 감독 "'어쩌라는 것인지' 배우들 내 디렉션 어려워해"('스캔들')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 정지우(58) 감독이 "배우들이 내 디렉션을 어려워한다"고 말했다.

정지우 감독이 28일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다.

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정지우 감독은 촬영 중 배우들에게 모니터를 금지시킨 과정에 대해 "나는 현장에서 배우들을 너무 사랑하고 진심을 다해 작업했다. 물론 작업을 마친 배우들과도 애틋하다"고 웃었다. 그는 "지창욱에게 모니터를 못 보게 한 이유가 있다. 지창욱은 모니터를 하면 환경이 필요로 하는 여러 요소를 너무 잘 아는 배우다. 이 장면에서는 걸음을 빨리 하고, 이 장면에서는 대사를 이렇게 해야 한다 등을 연출적으로 계산한다. 그게 연기할 때 명백하고 깔끔해지면서 쉬워지는 것을 알게 되는 것 같았다. 하지만 내가 생각할 때 그렇게 잘 아는 지창욱이 너무 아까웠다. 나머지는 우리가 알아서 할 것이니 원하는 대로 해보라고 했다. 그리고 난 다음 정말 좋아졌다. 연기 행간의 미묘함이 더해졌다"고 답했다.

그는 "지창욱은 좋은 배우이기도 하지만 정말 빼어난 연출자이기도 하다. 그럴 필요 없는 곳까지 마음을 써줘서 안 그러길 권했던 마음에서 모니터를 못하게 했다. 거꾸로 완전 신인 배우에게는 자신이 찍은 분량을 매 신 다 보여주려고 했다. 본인이 어떤 상태를 시도하고 있는지에 대해 지나칠 수도 있다는 것을 알려주고 싶었다. 내가 디렉션 하는 방식을 배우들이 엄청 어려워한다. '어쩌라는 것인지' 난감하기 이를 데 없는 순간을 지속하기도 한다"고 덧붙였다.

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'스캔들'은 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com