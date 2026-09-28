[인터뷰③] 정지우 감독 "나나 입술 필러 논란, 모든 것은 감독의 책임"('스캔들')

사진=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 정지우(58) 감독이 "나나 입술 필러 논란, 모든 것은 내 불찰이다"고 말했다.

정지우 감독이 28일 오후 넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본, 정지우 연출) 인터뷰에서 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안한 조씨부인 역의 손예진, 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원 역의 지창욱, 조씨부인과 조원의 내기에 얽혀 삶의 변화를 겪게되는 청상과부 희연 역의 나나와 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

정지우 감독은 특히 나나에 대해 "모든 것은 다 내 탓이다. 감독의 책임이다"고 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

Advertisement

그는 "사랑에 배신 당한 희연이 어떻게 살아야 할 것인지가 나나에게 매우 중요한 순간이었다. 나는 희연이 보란듯이 살아내겠다고 이야기 하는 캐릭터로서 작동해야 한다고 생각했다. 사랑이 전부인 인물이었다면 배신을 당한뒤 다시 일어날 힘이 없다. 보란듯이 살아 남겠다고 해야 힘이 생기는 캐릭터였고 그게 '스캔들'의 가장 중요한 관건이었다"고 밝혔다.

입술 필러 논란으로 곤욕을 겪은 나나를 두고 "다 내 탓이다. 그것(입술)보다 더 중요한 것을 보고 있어서 문제가 될 것이라고 인지하지 못했다. 캐릭터 감정과 관련된 수도 없는 대화와 깊은 시간들을 나나와 함께 했다. 프레임 안에 들어온 시각적인 결론은 모두 감독의 책임이고 그렇게 보는 게 맞다"고 자신의 탓으로 돌렸다.

Advertisement

이어 "나나는 앞으로 좋은 작품을 할 친구다. 날것을 연기하려고 몸을 혹사하는 배우다. 지나치게 희연이라는 인물의 감정에 이입을 해서 감독으로서 걱정된 순간도 많았다. 나나는 이 캐릭터가 죽는 게 맞다고 생각했다. 사랑에게 배신당하고 어떻게 살아갈 수 있냐고 했다. 하지만 나는 그렇게 되면 지금 이 원작을 가지고 만들 이유가 없다고 설명했다. 절대 죽을 수 없는 캐릭터라고 설득했다. 어떻게든 살아야 한다고 했고 한 번은 촬영 중 스태프가 모두 철수한 뒤에도 나와 남아 3시간 넘게 이야기를 하기도 했다"고 설명했다.

Advertisement

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다. 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com