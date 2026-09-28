[SC인터뷰] '스캔들' 정지우 감독 "원작 영화 비교 당황..나나 입술필러 논란은 감독의 탓"(종합)

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 정지우(58) 감독이 '스캔들'과 나나에 대한 논란에 심경을 털어놨다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들'(이승영·안혜승 극본)을 연출한 정지우 감독이 28일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 지난 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '썸바디' 이후 '스캔들'로 4년 만에 돌아온 소회부터 작품을 향한 예상치 못한 혹평에 대해 솔직한 심경을 밝혔다.

'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인과 조선 최고의 연애꾼이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인의 이야기를 그린 작품이다. 프랑스 작가 피에르 쇼데를로 드 라클로의 1782년 소설 '위험한 관계'를 조선시대로 옮겨온 작품이자, 2003년 개봉한 영화 '스캔들 - 조선남녀상열지사'(이재용 감독)를 리메이크한 시리즈다.

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한국 영화계에 던져진 파격 그 자체였던 1999년 첫 장편 영화 '해피 엔드'를 시작으로 인간의 내면을 대담하게 파고든 2012년 개봉작 '은교', 진실과 욕망이 얽힌 2017년 스릴러 영화 '침묵', 미묘한 감정선을 섬세하게 그려낸 2019년 영화 '유열의 음악앨범', 인간관계의 은밀한 균열을 감각적으로 담아낸 '썸바디' 등 인물의 심리와 내면을 디테일하게 포착하는 연출력이 장기인 정지우 감독이 '스캔들' 연출을 맡아 두 번째 시리즈에 도전했다. 정지우 감독은 '스캔들'에서 억압과 금기의 시대 속에서 스스로 자의식을 틔워가는 인물들의 복잡다단한 내면에 주목한 연출로 눈길을 끌었다.

하지만 '스캔들'은 기대와 달리 공개 직후 원작 영화와 비교, 배우 외적인 논란 등에 휩싸이며 쓰라린 혹평을 받기도 했다. 2시간 남짓의 영화를 8부작으로 늘리면서 서사가 다소 늘어지고 설득력이 떨어지며 전개 속도가 지루하다는 반응이 이어졌다. 무엇보다 미망인 희연 역을 맡은 나나가 지나치게 도톰한 입술로 시대극 분위기의 몰입을 깬다는 지적을 받으며 '입술 필러 논란'에 휩싸여 공분을 샀다. 결국 나나가 지난 22일 팬 소통 플랫폼을 통해 "내 입술이 보는 사람들에게 불편함을 줬다면 그건 나의 잘못이다. 나의 개인적인 선택이 배우로서는 맞지 않는 선택이었다고 생각한다"고 사과해 일단락됐다.

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이날 정지우 감독은 가정 먼저 영화와 비교에 대해 불편한 심경을 토로했다. 그는 "지금 시청자의 반응을 복잡한 심경으로 보고 있다. 제작발표회 때도 말을 했지만 시리즈 '스캔들'은 원작 소설로부터 완전히 다시 출발한 이야기다. '이걸 왜 지금 다시 만드는가?'에 대한 고민의 관점이 가장 컸던 작품인데, 영화와 시리즈의 연관성에 대한 논점이 길게 이어지고 있어서 당황스럽다. 그런 논쟁은 사실 염두에 두고 있지 않았다"고 밝혔다.

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이어 "논란에 대해 예상을 못했다기 보다는 논란의 규모가 이렇게 막대했나 싶기도 하더라. 원작 영화와 다른 결을 위해 제목 자체를 달리 가려고 제작진과 논의를 길게 했던 시기도 있었다. 영화의 논쟁적인 상황을 끄집어 내기엔 나도 그렇고 배우들도 부담스러울 것이다. 배우들은 대선배들이기도 하고 나 역시 선배 감독의 작품이니까 우려스러운 부분은 있다"며 "지창욱이 연기한 조원이라는 인물이 어떻게 조씨부인(손예진)으로부터 벗어나지 못하는지에 관계성에 집중했다. 그는 조씨부인을 배신하지 못했기 때문에 결론이 그렇게 난 것이다. 그것이 이 고전소설이 가진 가장 흥미로운 점이었다. 어떻게 1782년 시대의 배경에 여성 우의의 관계성에 벗어나지 못한 남자가 만들어질 수 있었을까 싶었다. 매우 흥미로운 지점이었고 새로운 이야기로 만들어질 발화점이었다. 굉장히 특이하다고 생각해 연출을 결정하게 된 것이다"고 답했다.

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이어 "단순히 여성이 우위에 있다는 것 뿐만 아니라 일종의 성 역할이 뒤집어져 있는 작품이었다. 관계의 레이어가 매우 입체적이고 여러 면이 있다. 사대부 최상위층부터 노비까지 여성들이 그 시대를 어떻게 헤쳐가는지 시작부터 끝까지 구조화됐다. 원작 소설이 가진 발화로부터 인물을 넓게 보면서 18세기 말을 묘사할 기회가 생겼고 매우 재미있는 시도였다. 다만 지금의 논란은 여러 가지 내 책임이다"고 덧붙였다.

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파격적인 캐스팅 중 나나를 선택한 지점에 대해 "사랑에 배신 당한 희연이 어떻게 살아야 할 것인지가 나나에게 매우 중요한 순간이었다. 나는 희연이 보란 듯이 살아내겠다고 이야기 하는 캐릭터로서 작동해야 한다고 생각했다. 사랑이 전부인 인물이었다면 배신을 당한 뒤 다시 일어날 힘이 없다. 보란 듯이 살아 남겠다고 해야 힘이 생기는 캐릭터였고 그게 '스캔들'의 가장 중요한 관건이었다"며 "나나는 앞으로 좋은 작품을 할 친구다. 날것을 연기하려고 몸을 혹사하는 배우다. 지나치게 희연이라는 인물의 감정에 이입을 해서 감독으로서 동시에 걱정된 순간도 많았다. 나나는 이 캐릭터가 죽는 게 맞다고 생각했다. 사랑에게 배신당하고 어떻게 살아갈 수 있냐고 했다. 하지만 나는 그렇게 되면 지금 이 원작을 가지고 만들 이유가 없다고 설명했다. 절대 죽을 수 없는 캐릭터라고 설득했다. 어떻게든 살아야 한다고 했고 한 번은 촬영 중 스태프가 모두 철수한 뒤에도 나와 남아 3시간 넘게 이야기를 하기도 했다"고 곱씹었다.

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입술 필러 논란으로 곤욕을 겪은 나나에 "다 내 탓이다. 감독의 책임이다. 그것(입술)보다 더 중요한 것을 보고 있어서 문제가 될 것이라고 인지하지 못했다. 캐릭터 감정과 관련된 수도 없는 대화와 깊은 시간들을 나나와 함께 했다. 프레임 안에 들어온 시각적인 결론은 모두 감독의 책임이고 그렇게 보는 게 맞다"고 자신의 탓으로 돌렸다.

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마지막으로 정지우 감독은 "이른바 나는 '에로 감독'이지 않나. 이제 그만 할까 싶기도 하다. 솔직히 말하면 불편함이 본질을 잡아먹는 수준에 온 것이 아닌가라는 생각이 든다. 그러한 고민은 '스캔들' 이전부터 계속 있었다. 약간 이 장르를 연출하면서 앞뒤가 막혀 있는 기분도 들었다. 밀도와 긴장, 텐션을 향한 미는 힘과 성적인 부분을 대상화하지 말아야 하는 당겨야 하는 힘을 다 쓰고 있는 상태다. 러브신 묘사에 완전히 다른 궁리를 해야 하는 순간이 온 게 아닌가 싶다"며 "'4등'도 했고 '유열의 음악앨범'도 했지만 '스캔들' 같은 장르는 매우 어려운 과목이 됐다. 그리고 한펴능로는 건강한 방향이라고 생각하는데, 일종의 폭력과 관련된 묘사는 더 자극적으로 만드는 방법이 가속 되어 있고 성적인 묘사에 대해서는 명백하게 감속을 통해 다른 방향을 찾아야 하는 환경이 된 것 같다. 그만큼 난이도는 높아진 것 같다. 그래서 새 작품은 사랑이 아닌 작품으로 준비하려고 한다"고 말했다.

'스캔들'은 손예진, 지창욱, 나나가 출연했고 '협상의 기술'의 이승영 작가와 '썸바디'의 안혜송 작가가 극본을, '은교' '유열의 음악앨범' '썸바디'의 정지우 감독이 연출을 맡았다. 지난 18일 넷플릭스를 통해 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com