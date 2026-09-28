공군 병사들이 'TFT'로 맞붙는다…라이엇 게임즈, 첫 '에어 포스 컵' 개최

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라이엇 게임즈의 전략 게임 '전략적 팀 전투(TFT)'가 대한민국 공군과 손잡고 현역 공군 병사들을 위한 공식 아마추어 대회를 연다.

라이엇 게임즈는 28일부터 10월 6일까지 'TFT AIR FORCE CUP(에어 포스 컵)'에 참가할 현역 공군 병사를 모집한다고 밝혔다. 에어 포스 컵은 공군이 주최하는 첫 병사 대상 'TFT' 공식 아마추어 토너먼트다. 현역 공군 병사라면 계급과 관계없이 누구나 참가할 수 있으며, 장교·부사관·군무원은 대상에서 제외된다. 참가 신청은 각 부대별 웹사이트에 게시된 공지를 통해 할 수 있다.

온라인 예선을 거쳐 선발된 16명은 10월 22일부터 25일까지 열리는 '2026 사천에어쇼'에서 본선과 결승전을 치른다. 본선 진출자에게는 라이엇 스토어 굿즈와 에어 포스 컵 참가자 한정 패치가 제공되며, 최종 8명은 결승에서 포상 휴가와 상금을 놓고 경쟁한다.

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게임 대회를 군부대 안에서만 진행하는 것도 아니다. 사천에어쇼 현장에서는 일반 관람객을 위한 'TFT' 프로그램도 마련된다. 10월 24일에는 'TFT' 인플루언서들이 관람객과 팀을 꾸려 '더블 업' 모드로 대결하며, '신비의 숲'을 테마로 한 세트 18 체험존도 운영된다.

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이번 대회는 군 장병들의 여가 활동과 게임을 연결했다는 점에서도 눈에 띈다. 특히 모바일에서도 즐길 수 있는 'TFT'의 특성을 활용해 현역 병사들이 참여할 수 있는 e스포츠·게임 행사의 범위를 넓혔다.

김준우 'TFT' 한국 지역 퍼블리싱 리드는 "'TFT'가 공군 병사를 대상으로 공식 아마추어 토너먼트를 여는 것은 이번이 처음"이라며 "제한된 여가 시간에도 모바일로 TFT를 즐겨주시는 공군 병사 여러분의 관심에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 에어 포스 컵 결승전과 인플루언서 이벤트는 치지직 라이엇 게임즈 코리아 공식 채널, 유튜브 TFT 공식 채널, SOOP TFT 공식 채널에서 생중계된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com