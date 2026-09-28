"FNC 직원 협박→비방 영상 유포"…하이파이유니콘, 無선처 법적대응[공식]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 하이파이유니콘 측이 도 넘은 악성 팬들을 처단한다.

소속사 FNC엔터테인먼트(이하 FNC)는 28일 "하이파이유니콘과 관련하여 담당 임직원에게 위협적인 메시지를 발송해 협박하거나, 본인들의 요구사항이 반영되지 않는다는 이유로 아티스트와 스태프를 향해 폭언 및 비방 영상을 유포하는 사례가 확인됐다"고 밝혔다.

FNC는 소속 아티스트 전체와 임직원의 권익을 보호하고 유사한 피해를 예방하기 위한 회사 차원의 대응을 예고했다. FNC는 "타인을 향한 사적 협박, 인격 모독, 악의적 허위사실 유포는 정보통신망법 위반 및 업무방해에 해당하는 엄중한 사안입니다. 이에 당사는 아티스트와 임직원의 최소한의 인권과 안전을 보호하기 위해 엄정히 조치해 나갈 예정"이라고 전했다.

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또 "공식 건의 채널을 통해 전해주시는 팬 여러분의 합리적인 제안과 목소리는 앞으로도 회사가 면밀히 검토하고 적극적으로 반영해 나가겠다. 하지만 이를 벗어나 임직원을 협박하거나 아티스트를 향해 악성 콘텐츠를 유포하는 행위가 확인될 경우, 공식 팬클럽 강제 탈퇴는 물론 당사가 주관하는 공연 및 팬미팅 등 모든 일정의 참여 권한을 영구 박탈할 것"이라며 어떠한 선처 없는 민형사상 법적 조치를 선언했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com