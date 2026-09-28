아일릿, 확 달라졌다! '체포하겠어'로 당찬 경고…방시혁 프로듀싱

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아일릿의 매직이 시작된다.

아일릿은 28일 미니 5집 '브레이크 이븐' 트랙리스트를 공개했다. 이에 따르면 '브레이크 이븐'에는 타이틀곡 '체포하겠어'를 비롯해 '슈퍼 인 러브' '모어' '팝' 등 총 4곡이 수록된다.

'브레이크 이븐'은 손실도 이익도 없는 관계의 손익분기점을 뜻하는 앨범명이다. 그동안 상대를 좋아하는 마음을 숨기지 않고 거침없이 직진해 온 아일릿은 애쓴 만큼 되돌아오지 않는 관계에 더 이상 마음과 시간을 쏟지 않겠다고 선언, 사랑의 새로운 국면을 맞는다.

Advertisement

타이틀곡 '체포하겠어'는 이런 아일릿의 변화를 가장 선명하게 보여주는 곡이다. "너의 최애는 바로 나!"라고 외쳤던 전작 '잇츠미'와 달리 습관성 친절로 자신을 착각하게 만든 상대에게 당찬 경고를 날리며 스스로 관계의 끝을 선택한다. 아일릿 특유의 솔직하고 당찬 매력은 그대로이지만 한층 주체적인 사랑에 대한 태도를 보여준다.

여기에 자신만의 일방적인 짝사랑이었다는 걸 깨닫는 '슈퍼 인 러브', 너와의 관계를 오해했다는 부끄러움이 짜증으로 번져가는 '모어', 예고없이 나타난 새로운 상대에게 단숨에 빠져드는 '팝'까지. 감정선의 변화를 유기적으로 느낄 수 있다.

Advertisement

특히 하이브 방시혁 의장은 전곡 크레디트에 이름을 올리며 앨범을 관통하는 서사에 설득력을 더한다.

Advertisement

트랙리스트 이미지 역시 신보의 콘셉트를 재치 있게 담아냈다. 우편물 형태로 제작된 이미지의 발신처는 '일상 짜증 관리부'(Dept. of Daily Irritation). 멤버들은 날카로운 눈빛과 찡그린 표정으로 잔뜩 화가 난 분위기를 풍긴다.

Advertisement

'브레이크 이븐'은 10월 26일 발매된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com