NCT 위시, 첫사랑 설렘 담은 '러버보이' 트레일러…日 최대 패션 음악축제 헤드라이너

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 NCT 위시의 새로운 이야기가 공개됐다.

28일 NCT 위시 공식 유튜브 채널을 통해 '러버 보이' 트레일러가 공개됐다. '러버 보이' 트레일러는 첫 번째 트레일러 '컨퓨즈드 보이'와 이어지는 이야기로 처음 느낀 낯선 감정의 정체가 '사랑'이었음을 깨닫는 순간을 재치있게 그려냈다.

멤버들에게 벌어지는 엉뚱하고 비현실적인 에피소드는 사랑에 빠졌을 때 느끼는 벅차고 다채로운 감정을 유쾌한 상상력으로 표현한다. 여기에 형형색색의 그래픽과 역동적인 화면 전환이 어우러져 보는 재미를 더한다.

Advertisement

NCT 위시는 26일 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 열린 현지 최대의 패션 음악 축제 '라쿠텐 걸스 어워드 2026 어텀/윈터'에 참석했다. 이들은 2024년 첫 출연 후 2년 만에 헤드라이너 자격으로 무대에 올라 일본 발표고고 '요이돈!' '보이 미츠 걸' '헬로 멜로우' 무대로 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

NCT 위시는 10월 12일 오후 6시 미니 4집 '아이 스파이'를 발표한다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com