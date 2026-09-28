오르테가에 '뺨 폭행' 박재범, 6년만에 극적 화해→다정 투샷.."다 지난 일"

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 박재범과 UFC 선수 브라이언 오르테가가 과거 폭행 사건으로 갈등을 빚었던 이후 함께 찍은 사진을 공개하며 달라진 관계를 보여줬다.

브라이언 오르테가는 28일 자신의 SNS에 박재범과 함께한 사진을 게재했다. 두 사람은 나란히 선 채 카메라를 향해 미소를 보였고, 브라이언 오르테가는 박재범의 어깨에 팔을 두르며 친근한 모습을 연출했다.

브라이언 오르테가는 사진과 함께 "다 해결됐다. 서로 존중한다"는 취지의 글을 남겼다. 한국과 멕시코를 상징하는 이모티콘도 함께 덧붙이며 두 사람 사이에 더 이상 과거의 갈등이 남아 있지 않음을 나타냈다.

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박재범 역시 브라이언 오르테가의 게시물에 직접 댓글을 남겼다. 그는 "이미 다 지나간 일이다. 아는 사람은 알 것"이라는 취지로 답하며 "존중한다. 말했듯이 나는 원래부터 팬이었다"고 적었다. 브라이언 오르테가의 별명인 'T-City'도 언급했다.

두 사람은 2020년 미국에서 발생한 사건으로 한동안 대중의 관심을 받았다.

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당시 박재범은 종합격투기 선수 정찬성의 해외 인터뷰에서 통역을 맡고 있었다. 정찬성이 브라이언 브라이언 오르테가의 대결을 앞두고 있었던 가운데 두 사람 사이에는 신경전이 이어지고 있었다.

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브라이언 오르테가는 이후 박재범이 정찬성의 발언을 자신에게 전달하는 과정에서 자신을 자극했다고 받아들인 것으로 알려졌다. 결국 2020년 3월 미국 라스베이거스에서 열린 UFC 248 현장에서 정찬성이 자리를 비운 사이 박재범에게 다가가 뺨을 때리는 일이 벌어졌다.

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박재범은 이후 방송을 통해 당시 상황을 직접 언급했다. 그는 자신이 정찬성의 발언을 오히려 완화해 통역했다고 설명하면서도 브라이언 오르테가가 이를 다른 의미로 받아들인 것 같다고 말했다.

폭행 당시의 부상에 대해서도 털어놨다. 박재범은 갑작스럽게 뺨을 맞은 뒤 턱에 불편함이 생겨 한동안 어금니가 제대로 맞물리지 않았다고 당시 상황을 설명했다.

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사건 이후 브라이언 오르테가는 박재범과 정찬성에게 자신의 행동에 대해 사과했다. 박재범 측 역시 사과를 받아들이면서 사건은 법적 대응으로 이어지지 않고 마무리됐다.

이후 시간이 흐르면서 두 사람은 과거 사건에 대한 언급을 크게 이어가지 않았다. 박재범 역시 과거 방송에서 당시에는 화가 났지만 시간이 지난 뒤에는 해당 일에 더 이상 감정을 쏟고 싶지 않다는 취지로 말한 바 있다.

그리고 약 6년이 지난 현재 두 사람이 직접 함께 찍은 사진을 공개하면서 과거 사건 이후의 관계가 달라졌음을 알렸다.

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특히 이번 사진에서는 브라이언 오르테가가 박재범의 어깨에 자연스럽게 팔을 올리고, 박재범 역시 편안한 표정으로 카메라를 바라보고 있어 눈길을 끌었다.

한편 브라이언 오르테가는 'T-City'라는 별명으로 활동해 온 UFC 선수로, 정찬성과의 대결을 앞두고 부상으로 경기가 무산된 뒤 두 사람 사이에 대립이 이어진 바 있다.

tokkig@sportschosun.com