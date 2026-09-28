‘케데헌’ 이재, 팔뚝 반쪽 됐는데 볼륨감은 그대로…런웨이서 드러난 반전 몸매

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[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재(EJAE)가 런웨이에서 평소와는 전혀 다른 분위기를 드러냈다. 가녀린 '뼈말라' 실루엣 속에서도 탄탄한 볼륨감이 살아나는 반전 몸매로 시선을 모았다.

이재는 최근 자신의 SNS에 보그 월드 런웨이에 오른 사진과 영상을 공개하며 첫 모델 도전 소감을 전했다.

공개된 사진 속 이재는 몸에 밀착되는 블랙 의상을 입고 강렬한 표정으로 런웨이를 걸었다. 평소 환한 미소와 사랑스러운 이미지로 익숙했던 모습과 달리 이날은 군더더기 없이 마른 체형과 날카로운 눈빛이 강조되며 완전히 다른 분위기를 연출했다.

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특히 174cm의 큰 키에 길게 뻗은 팔다리가 모델 못지않은 비율을 완성했다. 마른 체형임에도 의상 사이로 드러나는 볼륨감 있는 실루엣이 대비를 이루며 '반전 몸매'를 더욱 돋보이게 했다.

이재 역시 첫 런웨이에 대한 벅찬 마음을 숨기지 않았다. 그는 보그 월드를 통해 처음 런웨이를 걸 기회를 얻었다며 수많은 창작자들과 함께한 쇼가 놀라운 경험이었다고 소감을 밝혔다.

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이재는 서울에서 태어난 한국계 미국인으로 과거 SM엔터테인먼트 연습생 생활을 거쳐 작곡가와 가수로 활동해왔다. 지난해 공개된 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 헌트릭스 멤버 루미의 가창을 맡았고 메인 OST 'Golden'을 작사·작곡하고 직접 불러 세계적인 인기를 얻었다.

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최근에도 글로벌 행보를 이어가고 있다. 지난 6월에는 2026 FIFA 북중미 월드컵 개막식 무대에서 안드레아 보첼리와 함께 공식 주제가 'DNA'를 선보였고 이달에는 르세라핌의 'Made My Night' 리믹스 버전에 피처링과 곡 작업으로 참여했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com