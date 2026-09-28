JYP 니쥬 "첫 한국 미니앨범, 새로운 도전…온몸 근육통 생겨"[일문일답]

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[스포츠조선 백지은 기자] 'JYP 현지 일본 그룹' 니쥬가 벅찬 국내 활동 소감을 전했다.

니쥬는 2020년 프리 데뷔곡 '메이크 유 해피'로 여성 아티스트 최초로 오리콘 주간 디지털 앨범, 디지털 싱글, 스트리밍 등 3개 부문 동시 1위를 차지하며 화려하게 데뷔했다. 이후 발매하는 싱글, 정규 앨범, EP, 베스트 앨범 등이 잇달아 오리콘 주간 앨범/싱글 차트 및 빌보드 재팬 1위를 휩쓸며 정식 데뷔 단 29일만에 일본 최고 권위의 연말 음악 방송이 NHK '홍백가합전'에 출연하고, 데뷔 1년 11개월 만에 도쿄돔 및 교세라 돔 등 첫 돔투어를 성황리에 개최하며 일본 현지 톱 걸그룹으로 입지를 공고히 다졌다.

올해에도 일본 EP2집 '굿 걸 벗 낫 포 유'로 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹 정상을 휩쓸었고 베스트 앨범 '포트폴리오'로 일본 레코드협회 골드 디스크 인증을 획득했다. 일본 5개 지역에서 12회에 걸쳐 단독 아레나 투어 '니쥬 라이브 위드 유 2026 뉴 에보뉴션'과 두 번째 돔 투어 '니쥬 : 더 시네마'를 성료했다. \

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이들은 2023년 10월 싱글 1집 '프레스 플레이'로 국내에도 정식 데뷔, 데뷔 9일 만에 음악 방송 1위를 차지하고 역대 K팝 걸그룹 데뷔 앨범 초동 7위를 기록하며 성공적인 출발을 알렸다. 2025년 3월 선보인 싱글 2집 '러브 라인' 역시 음악 방송 1위 트로피를 추가하며 인기를 입증했다. 그리고 1년 6개월 만에 다시 한번 니쥬는 국내 컴백을 선언했다. 28일 미니 1집 '사워 그레이프스'를 발표하는 것. 이번 앨범에는 익숙한 소재와 감정을 니주만의 시선으로 풀어낸 음악 동화 '사워 그레이프스' '페탈스 송' '이모지' '새벽을 달려' '럴러바이'가 수록됐다. 특히 타이틀곡 '사워 그레이프스'는 이솝우화 '여우와 신포도'를 신선하게 재해석, 남들이 주저하는 선택일수록 오히려 과감하게 뛰어드는 당찬 면모를 담았다.

다음은 니쥬의 일문일답.

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-컴백 소감

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1년 6개월 만에 한국 컴백하게 되어, 오랜 시간 기다려주신 팬분들께 진심으로 감사드립니다. 저희 역시 하루빨리 다시 만나고 싶은 마음이 컸습니다. 한국에서 컴백할 때마다 잊을 수 없는 추억을 쌓았는데요. 이번 활동을 통해서 아직 위쥬(공식 팬클럽)와 함께 해보지 못한 새로운 것들을 많이 시도해 보고 싶습니다. 1분 1초를 정말 소중하게 생각하면서 멤버들과, 그리고 위쥬와 함께 알차고 행복한 한국 활동을 보내고 싶어요.(마코)

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기다리고 기다리던 컴백이라 너무나 설레고, 너무나 행복합니다! 한국 활동은 항상 새로운 경험을 할 수 있고, 팬분들과 가까이 소통하면서 좋은 추억을 쌓을 수 있는 시간이었거든요. 이번에도 멋진 무대를 보여드릴 생각에 기대하면서 열심히 준비했습니다. 기다려주신 팬분들께 더욱 다양한 니쥬의 매력을 보여드릴 수 있도록 새로운 시도도 많이 했고, 어떻게 하면 위쥬가 좋아해 주실지 많이 고민했던 것 같아요. 많이 많이 좋아해 주셨으면 좋겠습니다!(마야)

한국에서 응원해 주시는 위쥬를 다시 만날 수 있는 기회라서 매우 기뻤습니다. 음악 방송을 비롯해 다양한 콘텐츠로 인사드릴 수 있다는 생각에 많이 기대하면서 준비했는데요. 새콤달콤한 곡 '사워 그레이프스'와 함께 한국 컴백을 하게 되어 진심으로 기쁘고 설렙니다!(리쿠)

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-'사워 그레이프스' 작업 비하인드 스토리

'사워 그레이프스' 안무는 니쥬가 지금까지 시도해 보지 않았던 스타일이라서, 처음 연습할 때는 온몸에 근육통이 생길 정도였습니다. 그만큼 멤버 모두가 완성도를 높이기 위해 열심히 연습한 기억이 있습니다. 안무 곳곳에 담긴 포인트가 정말 많으니까 꼼꼼히 살펴봐 주시면 좋겠습니다!(아야카)

재킷 촬영을 할 때 "카메라를 강렬한 눈빛으로 바라봐달라"는 디렉션을 받으며 새로운 비주얼을 보여드리려고 했는데 무척 즐거웠습니다. 뮤직비디오 역시 타이베이에서 촬영을 진행하고 색다른 모습에 도전할 수 있었던 작업이라 기억에 남아요. 새로운 니쥬를 만나는 '사워 그레이프스' 많이 들어주시고 사랑해 주세요!(마유카)

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한국에서 첫 미니 앨범으로 컴백하게 되었어요. 지금까지와는 또 다른 느낌의 다채로운 수록곡과 새로운 스타일의 타이틀곡을 담았으니 팬분들께서 좋아해 주면 좋겠습니다. 안무 역시 임팩트가 강한 편인데요. 동작을 크고 힘 있게 표현하는 데 특히 신경 쓰며 연습했습니다. 타이틀곡 무대와 니쥬의 첫 미니 앨범을 향해 많은 관심과 사랑 부탁드립니다.(리마)

-니쥬 멤버들이 과감한 도전을 한 순간이나 도전하고 싶은 것

최근에 망고를 처음으로 먹어보았습니다! 뮤직비디오 촬영을 위해 타이베이에 갔을 때 처음 먹어봤는데 정말 맛있더라고요.(웃음) 이후 망고 빙수 같은 메뉴에도 도전하게 되었습니다. 작은 변화가 저에게 새롭게 다가왔습니다.(미이히)

매년 크리스마스마다 멤버들과 함께 요리를 하는데, 올해 크리스마스 파티 음식으로 라비올리에 도전해 보고 싶습니다. 멤버들이 맛있게 먹는 모습을 볼 수 있다면 저 역시 너무 행복할 것 같습니다.(니나)

-신곡 퍼포먼스 관전포인트와 킬링 파트

후렴 부분에 손으로 포도를 표현하는 동작이 있는데, 그 부분이 핵심 포인트입니다. 그리고 곡 전반에 "사워 그레이프스"라는 가사가 반복적으로 등장하는데, 한 번 들으면 계속 기억에 남는 멜로디 역시 매력적이니까요. 많이 보고, 들어주세요!(마코)

이번 안무는 강렬함과 동시에 세밀한 포인트가 많습니다. 특히 후렴 부분은 저희가 처음 시도하는 스타일이라 스스로 춤을 춤면서도 '팬분들 기억에 많이 남을 파트'라고 예상했는데요. 이중 손으로 포도를 먹는 듯한 동작이 이번 곡의 킬링 포인트가 아닐까 싶습니다.(마야)

-이번 활동과 올 한 해를 하나의 키워드로 표현한다면?

니쥬의 '도전'입니다. 돔 투어에서는 멤버들과 직접 세트리스트를 구성해 보았고, 이번 한국 컴백에서는 이전과는 다른 강렬한 콘셉트로 인사드리게 되었습니다. 지난 활동에서 보여드린 귀여운 분위기와는 또 다른 매력을 선보인다는 점에서, 올 한 해는 니쥬에게 새로운 도전의 연속이었다고 생각합니다.(리쿠)

저 역시도 '도전'이라고 표현하고 싶은데요. 새로운 콘셉트의 곡과 투어, 그리고 처음으로 멤버들과 함께 구성한 돔 투어 세트리스트까지 다양하고 새로운 시도를 이어온 한 해였습니다. 이번 컴백 역시 새로운 콘셉트로 준비한 만큼, '니쥬가 많은 걸 도전한 해'로 표현할 수 있을 것 같습니다.(아야카)

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com