[공식]더보이즈 뉴, 9명과 따로 새 둥지…온리 뉴 엔터 전속계약

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[스포츠조선 조민정 기자] 더보이즈 뉴(NEW)가 새 소속사에 둥지를 틀고 본격적인 새 출발에 나선다.

뉴는 28일 낮 12시 온리 뉴 엔터테인먼트(ONLY NEW ENTERTAINMENT)와 전속계약을 체결했다는 소식을 전하며 새로운 프로필 사진을 함께 공개했다.

새 프로필은 서로 다른 두 가지 분위기로 구성됐다. 흑백 사진 속 뉴는 블랙 슈트를 입고 한층 성숙하고 시크한 분위기를 드러냈다. 깊은 눈빛과 절제된 표정, 군더더기 없는 스타일링이 어우러지며 세련된 이미지를 완성했다.

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반면 화이트 티셔츠와 데님 팬츠를 매치한 사진에서는 전혀 다른 매력을 보여줬다. 자연스러운 스타일링에 장난스러운 윙크와 자유로운 포즈를 더하며 밝고 청량한 분위기를 살렸다.

한 사람 안에서 시크함과 부드러움을 오가는 상반된 콘셉트를 소화하며 앞으로 보여줄 새로운 활동에 대한 기대감도 높였다. 이번 프로필 공개는 온리 뉴 엔터테인먼트와의 전속계약 소식과 함께 전해져 의미를 더했다.

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온리 뉴 엔터테인먼트는 "뉴는 독보적인 음색과 탄탄한 실력은 물론 다양한 분야에서 자신만의 색을 보여줄 수 있는 아티스트"라며 "뉴가 가진 역량을 폭넓게 펼칠 수 있도록 함께 방향을 고민하고 적극적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.

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뉴는 2017년 더보이즈 멤버로 데뷔한 뒤 안정적인 가창력과 개성 있는 음색으로 사랑받아왔다.

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그룹 활동뿐 아니라 뮤지컬 무대에도 오르며 활동 영역을 넓혀온 만큼 새 소속사와 손잡고 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com