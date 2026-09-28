韓복귀 앞둔 유명 배우, 결혼 10일 만에 아내 신고로 집에 경찰 출동

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[스포츠조선 정안지 기자]한국 드라마 복귀를 앞둔 일본 배우 사카구치 켄타로가 결혼을 발표한 지 약 열흘 만에 자택에 경찰이 출동하는 소동을 겪은 것으로 전해졌다.

28일 일본 매체 여성세븐에 따르면 지난 17일 밤 사카구치 켄타로의 자택에서 경찰 신고가 접수됐다.

신고를 받은 경찰은 곧바로 현장에 출동했으며, 확인 결과 사카구치 켄타로와 아내가 부부싸움을 벌이다 다툼이 격해진 것으로 전해졌다. 이어 매체는 아내가 경찰에 신고했다고 덧붙였다.

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이번 소동과 관련해 사카구치 켄타로의 소속사 측은 별도의 공식 입장을 내놓지 않은 것으로 알려졌다.

앞서 사카구치 켄타로는 지난 6일 공식 유료 팬클럽을 통해 "교제 중이던 일반인 여성과 결혼했다"며 결혼을 발표해 화제를 모았다. 사카구치 켄타로의 아내는 그보다 3살 연상의 헤어메이크업 아티스트로, 두 사람은 드라마 촬영 현장에서 만나 5년 이상 교제를 이어온 것으로 알려졌다.

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한편, 사카구치 켄타로는 2010년 모델로 데뷔한 뒤 2014년 영화 '샨티 데이즈 365일, 행복한 호흡'을 통해 배우로 전향했다. 이후 영화 '너와 100번째 사랑', 드라마 '시그널 장기 미제 사건 수사반' 등 히트작에 주연을 맡아 연기력을 인정받았으며, 2024년엔 쿠팡플레이 시리즈 '사랑 후에 오는 것들'에서 남자 주인공 아오키 준고 역을 맡으며 처음 한국 시장에 진출?다. 오는 6일 채널A를 통해 첫 방송되는 아시아 합작 새 화요드라마 '키드냅 게임'에 출연해 이준기와 호흡을 맞출 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com