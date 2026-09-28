'대마 체포' 김바다, 6개월만 복귀 "뼈저리게 반성, 음악으로 보여드리겠다"

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[스포츠조선 백지은 기자] 대마초 흡연 혐의로 체포됐던 밴드 시나위 출신 가수 김바다가 복귀한다.

김바다는 28일 자신의 계정에 자필 편지를 게재했다. 그는 "지난 시간 많이 생각하고 뼈저리게 반성해왔다. 지난 3월의 일로 저를 아껴주시고 믿어주셨던 분들께 걱정과 상처를 드렸다. 그 마음을 생각하면 제 마음도 아프다"라고 밝혔다.

이어 "시간이 흐른다고 해서 모든 것이 저절로 사라지는 것은 아니라는 것을 알고 있다. 누군가의 마음에 남은 상처도 제가 돌봐야 할 제 모습도 시간만으로 지워지는 것은 아니었다. 그래서 지난 시간 동안 제 삶을 다시 바라보고 제가 어떤 사람으로 살아가야 할지 많이 생각했다"고 말했다.

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또 "그 시간 속에서도 저를 기다려 주신 분들이 있다는 것을 잊지 않았다. 말없이 지켜봐 주신 마음, 걱정해 주신 마음, 다시 제 음악을 기다려 주신 마음을 당연하게 생각하지 않겠다. 제가 받은 그 기다림에 무엇으로 답해야 할지도 오랫동안 생각했다. 결국 제가 할 수 있는 것은 말보다는 앞으로의 행동과 삶, 그리고 음악으로 천천히 보여드리는 것"이라고 전했다.

김바다는 "노래할 수 있다는 것, 무대에 설 수 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지 예전보다 더 깊이 느끼고 있다. 상처를 드린 분들께 다시 한번 진심으로 죄송하다. 긴 시간 동안 저를 기다려주시고 걱정해 주신 모든 분들께 마음 깊이 감사하다. 이 마음 잊지 않겠다. 더 신중하게 살아가겠다. 더 나은 사람이 되기 위해 노력하겠다. 진심을 담은 음악으로 다시 인사드리고 싶다"라고 약속했다.

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김바다는 3월 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의(대마)로 속초에서 체포됐으나 영장이 기각돼 구속은 면했다. 김바다는 2010년에도 지인과 함께 대마를 흡연하고, 지인을 통해 대마를 매수한 혐의 등으로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.

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김바다는 1996년 시나위 5대 보컬로 합류해 이름을 알렸으며, 밴드 나비효과 아트오브파티스 등으로 활동했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com