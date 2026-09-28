아슬아슬 권민아, 친언니 실종신고 담당 경찰 실명 폭로 "횡설수설 했다고 소리질러"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 친언니의 실종신고와 관련, 담당 경찰관의 실명을 거론해 논란이 되고 있다.

권민아는 28일 자신의 계정에 "XX 지구대 이 모 경찰 팀장님. 저희 언니도 긴 세월간 전과 달리 읽음 표시도 안 지워지고 어머님도 이 사태라 실종신고 해서 생존여부 좀 확인하려고 했는데 우리가 할 일 아니라고요? 제 상상이지 근거가 있냐고요? 뭐 사람 죽을때 근거 투척하고 죽습니까"라고 분노했다.

그는 "경찰 쓰레기네. 이 상황에 횡설수설 했다고 귀 기울여 듣지도 않고 전화를 끊어? 다른 경찰관에 전화해서 아주 불친절 했지만 겨우 접수는 했다. 앞으로 대한민국 경찰에 어떻게 맡겨. 그래 나 지금 엄마 때문에 제 정신도 아니고. 뭐 울지 말라고? 다른 경찰들도 똑같아. 왜 소리를 질러. 명예훼손으로 넣어라. 우리나라 법? 수사? 아니지. 가해자들이 다 승리자"라고 분통을 터트렸다.

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앞서 권민아는 모친이 심정지로 중환자실에 입원했으며 상태가 악화되면 뇌 손상이나 생명에 지장이 생길 수도 있는 상황인데도 친언니와 연락이 되지 않고 있다고 호소했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com