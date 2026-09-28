"화사는 멀미, 서인영은 스트레스"...고영욱, 심수봉 지지하며 후배 실명 저격

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 최근 후배 가수 김다현을 향한 발언으로 논란이 불거졌던 심수봉에 대해 자신의 생각을 밝혔다. 이와 함께 평소 자신이 음악을 들으며 느끼는 불편함을 언급하며 일부 후배 가수들의 음악과 목소리에 대해서도 강한 표현을 내놨다.

고영욱은 28일 자신의 SNS에 심수봉 관련 논란을 언급하는 글을 게재했다.

그는 "공개적인 자리에서 어떤 말을 했는지가 적절했는지는 별개의 문제"라면서도 "심수봉 선배가 당시 느꼈을 감정 자체는 충분히 이해한다"는 취지로 적었다.

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이어 자신 역시 특정 소리나 음악에 유난히 민감하게 반응하는 성향이 있다고 밝혔다. 고영욱은 미소포니아 성향을 오래전부터 인지하고 있었다면서 개인적인 음악 취향과 맞물려 특정 장르나 창법을 듣는 것이 상당한 스트레스로 느껴진다고 설명했다.

특히 버즈, SG워너비, 씨야, 티아라, 다비치 등의 음악을 비롯해 이른바 '소몰이 창법'으로 불리는 창법에 강한 거부감을 드러냈다. 아이돌 음악에서 반복적으로 사용되는 기계음이나 비슷한 스타일의 음악 역시 자신에게는 불편하게 들린다고 주장했다.

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트로트에 대한 생각도 밝혔다. 최근 트로트 열풍으로 많은 가수들이 장르에 뛰어드는 분위기를 언급하면서 일부 트로트 음악을 강하게 비판했다.

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또 화사, 제시, 서인영 등의 이름을 직접 거론하며 노래뿐만 아니라 목소리와 말투 등에 대해서도 거친 평가를 내놓았다. 그는 "화사의 노래는 멀미가 나고 제시나 서인영 같은 경우는 말본새랑 목소리 톤만 들어도 스트레스"라고 했다,

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고영욱이 언급한 미소포니아는 특정 소리나 반복적인 소음 등에 강한 불쾌감이나 감정적 반응을 보이는 증상을 일컫는다. 심수봉 역시 앞서 방송에서 자신이 이와 관련한 증상을 겪고 있다고 공개한 바 있다.

심수봉은 지난 6월 방송된 MBN 프로그램에서 학창 시절 친구들이 갑작스럽게 자신을 놀라게 한 일을 계기로 큰 소리에 민감해졌다고 설명했다. 당시 자신이 뇌신경과 관련된 희귀 질환을 앓고 있다고 밝히며 평소 귀마개를 착용하고 생활한다고도 말했다.

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이 같은 발언은 최근 심수봉이 한 트로트 행사 무대에서 김다현을 언급한 이후 다시 주목받았다.

tokkig@sportschosun.com