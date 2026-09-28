‘이승엽♥’ 이송정, '아들 셋' 엄마 맞아?..5년 만에 봐도 변함없는 비주얼

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[스포츠조선 이게은기자] 전 야구선수 이승엽의 아내 모델 이송정이 여전히 아름다운 미모를 뽐냈다.

28일 배우 구재이는 자신의 SNS에 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 구재이는 이송정을 만나 즐거운 시간을 보낸 모습. 두 사람은 옅은 메이크업에도 화려한 이목구비를 뽐내 눈길을 끌었다.

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특히 이송정은 셋째 출산 후 오랜만에 모습을 드러낸 가운데, 여전히 아름다운 미모를 자랑해 감탄을 안겼다. 세 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않는 늘씬한 비주얼도 시선을 사로잡았다.

이송정은 야구선수 아내 중 가장 아름다운 외모의 소유자로 평가받고 있다. 야구선수 이용규의 아내 유하나는 과거 "야구선수 아내 중 가장 아름답다"는 칭찬에 이송정을 1위, 자신을 3위로 꼽은 바 있다.

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한편 이송정은 지난 2002년 20세 나이에 이승엽과 결혼했다. 두 사람은 1999년 앙드레김 패션쇼에서 처음 만나 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 이들은 2005년 첫째 아들 은혁 군, 2011년 둘째 은준 군에 이어 2021년 10년 만에 늦둥이 셋째 강유 군을 얻었다.

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joyjoy90@sportschosun.com