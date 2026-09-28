고영욱, 틱톡 개설 하루 만에 계정 삭제..."청소년 성범죄자 영구 정지"

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[스포츠조선 정안지 기자] 미성년자를 상대로 성범죄를 저질러 실형을 선고받은 룰라 출신 고영욱의 틱톡 계정이 개설 하루 만에 삭제됐다.

28일 틱톡코리아는 측은 고영욱의 틱톡 계정과 관련해 "관련 내용을 확인한 후 이날 오전 고영욱의 틱톡 계정을 삭제했다"라고 밝혔다.

이어 "틱톡은 커뮤니티 가이드라인에 따라 계정 소유자가 청소년을 대상으로 성범죄를 저지른 사실이 확인될 경우, 해당 계정뿐 아니라 해당 사용자가 보유한 다른 계정도 영구 정지하고 있다"며 "이번 조치 역시 커뮤니티 가이드라인에 기반했다"라며 삭제 이유를 설명했다.

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앞서 고영욱은 지난 27일 자신의 X(옛 트위터)에 틱톡 계정 개설 소식을 전하며 일상 영상을 공유했다. 그러나 계정을 개설한 지 하루 만에 틱톡 측의 조치로 계정이 삭제됐다.

고영욱의 SNS 채널이 강제 삭제된 것은 이번이 처음이 아니다. 고영욱은 지난 2002년 인스타그램을 개설했었지만 폐쇄 됐으며, 2024년 개설한 유튜브 채널 역시 강제 삭제된 바 있다.

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한편, 고영욱은 1994년 그룹 룰라 멤버로 데뷔해 큰 인기를 얻었지만 이후 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 실형을 선고받으며 연예계에서 퇴출당했다.

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그는 2010년부터 2012년까지 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제 추행을 저지른 혐의로 기소됐으며 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 2015년 만기 출소했고 신상정보 공개와 위치추적 전자장치 부착 3년 명령도 함께 받았으며, 전자발찌 착용 기간은 2018년 7월 만료됐다. 이후 고영욱은 최근 반바지를 입고 야외에서 러닝하는 모습을 공개했다가 거센 비판을 받았다.

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anjee85@sportschosun.com